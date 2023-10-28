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Педагог из Нижнего Тагила победила в двух номинациях профессионального конкурса

Педагог кинологической группы «Ангельские псы» из Нижнего Тагила победила в конкурсе

28 октября 2023, 06:49
Фото: Группа ВКонтакте ГДДЮТ Нижнего Тагила

Педагог из Нижнего Тагила победила в двух номинациях профессионального конкурса

Руководитель детской инклюзивной кинологической группы «Ангельские псы» Юлия Бондарчук из Нижнего Тагила победила в двух номинациях всероссийского педагогического конкурса.

На конкурсе тагильчанка представила две работы в номинациях «Инклюзивное образование детей» и «Педагогические разработки». Так, одной из работа стала программа Юлии «Формула успеха» — это адаптивная зоологическая терапия для детей с инвалидностью.

Фото: Группа ВКонтакте ГДДЮТ Нижнего Тагила

Еще одна конкурсная работа — это методические рекомендации «Применение подходов адаптивной кинологии к выстраиванию индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ», рассказали в группе ВКонтакте ГДДЮТ Нижнего Тагила.

Члены жюри высоко оценили обе работы конкурсантки. Их включили в сборники учебно-методических материалов.

Напомним, школа №71 в Нижнем Тагиле стала лауреатом всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа».

Школа из Нижнего Тагила стала одной из лучших на Всероссийском конкурсе
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