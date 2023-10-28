Педагог кинологической группы «Ангельские псы» из Нижнего Тагила победила в конкурсе

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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На конкурсе тагильчанка представила две работы в номинациях «Инклюзивное образование детей» и «Педагогические разработки». Так, одной из работа стала программа Юлии «Формула успеха» — это адаптивная зоологическая терапия для детей с инвалидностью.
Еще одна конкурсная работа — это методические рекомендации «Применение подходов адаптивной кинологии к выстраиванию индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ», рассказали в группе ВКонтакте ГДДЮТ Нижнего Тагила.
Члены жюри высоко оценили обе работы конкурсантки. Их включили в сборники учебно-методических материалов.
Напомним, школа №71 в Нижнем Тагиле стала лауреатом всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа».