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В Екатеринбурге началась продажа билетов на новогодние рейсы ретропоезда

Ретропоезда в стиле ХХ века: новогодние поездки пройдут в Екатеринбурге

28 октября 2023, 08:48
Фото: Свердловская железная дорога

В Екатеринбурге началась продажа билетов на новогодние рейсы ретропоезда

В Екатеринбурге появились в продаже билеты на новогодние туристические маршруты ретропоезда «Вечерний Екатеринбург» и «Уральский экспресс».

Поезд «Уральский экспресс» на паровой тяге. Он позволит гостям и жителям уральской столицы познакомиться с музеем гражданской и военной техники УГМК в Верхней Пышме, рассказали в пресс-службе СвЖД.

В поезде «Вечерний Екатеринбург» будет ощущаться атмосфера начала ХХ века. На платформе установят часы, навесы из дерева с лавочками, старинный указатель и станционный колокол.

Кроме того, на территории у вокзала для пассажиров ретропоездов оборудуют специальные фотозоны, а также установят костровую чашу, которую будут зажигать каждый раз, когда к платформе прибывает поезд.

Напомним, в Нижнем Тагиле к началу новогодних праздников организуют ледовый городок, который будет посвящен юбилею русской азбуки.

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