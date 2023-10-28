Ретропоезда в стиле ХХ века: новогодние поездки пройдут в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Поезд «Уральский экспресс» на паровой тяге. Он позволит гостям и жителям уральской столицы познакомиться с музеем гражданской и военной техники УГМК в Верхней Пышме, рассказали в пресс-службе СвЖД.
В поезде «Вечерний Екатеринбург» будет ощущаться атмосфера начала ХХ века. На платформе установят часы, навесы из дерева с лавочками, старинный указатель и станционный колокол.
Кроме того, на территории у вокзала для пассажиров ретропоездов оборудуют специальные фотозоны, а также установят костровую чашу, которую будут зажигать каждый раз, когда к платформе прибывает поезд.
Напомним, в Нижнем Тагиле к началу новогодних праздников организуют ледовый городок, который будет посвящен юбилею русской азбуки.