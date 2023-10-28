Школьники Березовского отметили День бабушек поздравлениями и подарками для ветеранов

Таким образом ученики из школы №9 решили поддержать старшее поколение. Ребята пели песни и читали стихи пенсионеркам. Выступление детей покорило сердца бабушек и подняло им настроение. Кроме того, школьники подарили пенсионеркам продуктовые наборы, деньги на которые собрали их родители.