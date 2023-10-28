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Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

В Березовском школьники поздравили ветеранов с Днем бабушек

Школьники Березовского отметили День бабушек поздравлениями и подарками для ветеранов

28 октября 2023, 14:24
Фото: 1MI

В Березовском школьники поздравили ветеранов с Днем бабушек

Школьники из Березовского посетили дом ветеранов 27 октября, чтобы поздравить пенсионерок с Днем бабушек.

Таким образом ученики из школы №9 решили поддержать старшее поколение. Ребята пели песни и читали стихи пенсионеркам. Выступление детей покорило сердца бабушек и подняло им настроение. Кроме того, школьники подарили пенсионеркам продуктовые наборы, деньги на которые собрали их родители.

15 школьников из Нижнего Тагила, находившиеся в составе сборной команды Свердловской области, приняли участие в первом всероссийском экологическом форуме. Ребята стали победителями.

15 юных экологов из Нижнего Тагила стали победителями в номинации экофорума
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#Общество#Свердловская область#Ветераны#Школьники#Подарки#Березовский#Анна Григорьева#Песни#Поздравления#Стихи
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