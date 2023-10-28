tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

В Екатеринбурге вырос спрос на услуги автосервисов

Средний чек на обслуживание автомобиля в Екатеринбурге вырос за год на 21%

28 октября 2023, 14:05
Фото: 1MI

В Екатеринбурге вырос спрос на услуги автосервисов

В Екатеринбурге за год вырос спрос на обслуживание автомобилей. Средний чек автосервисов поднялся на 21%.

Средняя стоимость чека на услуги автосервисов в Екатеринбурге теперь составляет 7,2 тысячи рублей. По данным на 1 октября, число зарегистрированных станций техобслуживания в городе составляет 1,07 тысячи. В среднем на каждую из них приходится около 461 автомобиля. Эти данные были получены в результате исследования, проведенного геосервисом 2ГИС и международной сетью автосервисов Fit Service.

Причин для повышения среднего чека, по мнению директора сети автосервисов Fit Service Татьяны Овчинниковой, может быть несколько. Среди них — старение автомобильного парка. Из-за низкой покупательской способности водители стремятся продлить жизнь своих машин, а значит готовы вкладывать в них больше, чем раньше.

Напомним, в Нижнем Тагиле из-за нехватки водителей цена на поездки и время ожидания приезда такси увеличились почти в два раза.

Цены растут, водителей мало: что происходит с такси в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Екатеринбурга заметили отсутствие бензина на заправках «Лукойла»В Екатеринбурге планируют повысить стоимость проезда в автобусах, трамваях и метроТОП-3 лучших производителей зимних шин по отзывам автовладельцев
#Экономика#Услуги#Стоимость#Анна Григорьева#Водители#Спрос#Техобслуживание#Екатеринбург#Автомобили
Подпишитесь
Цены растут, водителей мало: что происходит с такси в Нижнем Тагиле
26 октября, 14:04
Хозяйка в больнице: по решению суда из приюта в квартире тагильчанки вывезли 35 собак
26 октября, 13:25
Жертва требует реальный срок: виновник пьяного ДТП в Нижнем Тагиле все еще на свободе
25 октября, 16:08
Безналичная оплата проезда появилась в автобусах Нижнего Тагила. Пока не во всех
25 октября, 10:57
УК не смотрят прогноз погоды? Тагильчане массово жалуются на гололед во дворах
25 октября, 09:04
Полицейских из Нижнего Тагила, в машине которых скончался человек, выпустили из СИЗО
26 октября, 09:49