Средний чек на обслуживание автомобиля в Екатеринбурге вырос за год на 21%

Средняя стоимость чека на услуги автосервисов в Екатеринбурге теперь составляет 7,2 тысячи рублей. По данным на 1 октября, число зарегистрированных станций техобслуживания в городе составляет 1,07 тысячи. В среднем на каждую из них приходится около 461 автомобиля. Эти данные были получены в результате исследования, проведенного геосервисом 2ГИС и международной сетью автосервисов Fit Service.