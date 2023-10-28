Средний чек на обслуживание автомобиля в Екатеринбурге вырос за год на 21%

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Средняя стоимость чека на услуги автосервисов в Екатеринбурге теперь составляет 7,2 тысячи рублей. По данным на 1 октября, число зарегистрированных станций техобслуживания в городе составляет 1,07 тысячи. В среднем на каждую из них приходится около 461 автомобиля. Эти данные были получены в результате исследования, проведенного геосервисом 2ГИС и международной сетью автосервисов Fit Service.
Причин для повышения среднего чека, по мнению директора сети автосервисов Fit Service Татьяны Овчинниковой, может быть несколько. Среди них — старение автомобильного парка. Из-за низкой покупательской способности водители стремятся продлить жизнь своих машин, а значит готовы вкладывать в них больше, чем раньше.
Напомним, в Нижнем Тагиле из-за нехватки водителей цена на поездки и время ожидания приезда такси увеличились почти в два раза.