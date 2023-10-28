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Труп участкового найден в одном из домов Екатеринбурга

Труп участкового найден в одном из домов Екатеринбурга

28 октября 2023, 17:16
Фото: 1MI
Труп участкового отдела полиции №2 найден в здании в Базовом переулке, 50 в Екатеринбурге. Причины смерти пока неизвестны.

По данным 66.RU, мужчина мог покончить с собой на балконе. Сам полицейский проживал в этом доме. На месте работали медики и силовики. Подъезд был оцеплен.

Известно, что скончавшийся принимал участие в обходе квартир на Новгородцевой, 25/2, сообщает источник издания. Там были обнаружены тела пенсионеров. Предварительно, они были убиты.

На место гибели полицейского выезжал начальник УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица, его заместитель Александр Смирных, а также замначальника ГУ МВД по Свердловской области Сергей Ремезков.

По данным «КП-Екатеринбург», предварительной версией гибели стало убийство. Весь личный состав УМВД Екатеринбурга поднят по тревоге.

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#Полиция#Убийство#Криминал#ЧП#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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