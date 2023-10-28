Труп участкового найден в одном из домов Екатеринбурга

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
По данным 66.RU, мужчина мог покончить с собой на балконе. Сам полицейский проживал в этом доме. На месте работали медики и силовики. Подъезд был оцеплен.
Известно, что скончавшийся принимал участие в обходе квартир на Новгородцевой, 25/2, сообщает источник издания. Там были обнаружены тела пенсионеров. Предварительно, они были убиты.
На место гибели полицейского выезжал начальник УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица, его заместитель Александр Смирных, а также замначальника ГУ МВД по Свердловской области Сергей Ремезков.
По данным «КП-Екатеринбург», предварительной версией гибели стало убийство. Весь личный состав УМВД Екатеринбурга поднят по тревоге.