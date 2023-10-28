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Полуторагодовалый ребенок травмировался в частном детском саду в Арамиле

Упал на попу и заревел. Ребенок сломал ногу в частном детском саду в Арамиле

28 октября 2023, 15:44
Фото: 1MI

Полуторагодовалый ребенок травмировался в частном детском саду в Арамиле

Воспитанник частного сада «Пчелка» в Арамиле сломал ногу, садясь на стул во время обеда. Инцидент произошел 10 октября.

Во время обеда малыш начал садится на стул, но упал, заплакав при этом, приводит рассказ мамы пострадавшего мальчика группа ВК «Инцидент Екатеринбург». После тихого часа он уже не мог встать на левую ногу и начал хромать.

Мы с мужем приехали за ним, и я сразу поняла, что у ребенка возможно перелом ноги. Из травмпункта на Химмаше нас отправили в детскую травматологию. Там нам сделали рентген и поставили диагноз: перелом берцовой кости на левой нижней конечности, — рассказала мама мальчика.

По ее словам, записи с камер наблюдения в детском саду воспитатели ей не предоставили, сославшись на то, что они отключены в целях экономии электроэнергии. А после она и вовсе оказалась в «черном списке» звонков у сотрудников.

Тогда мама пострадавшего ребенка обратилась в полицию. Проверку по ее заявлению будут проводить сотрудники службы по делам несовершеннолетних территориального ОВД.

Маме с ребенком предстоит получить официальное заключение медицинских работников о степени тяжести полученных ребенком травм. Именно от этого вердикта врачей и будет зависеть решение представителей МВД. Решение по собранному материалу будут принимать специалисты подразделения дознания полиции Арамиля, — сообщил начальник пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, 26 октября в Екатеринбурге подросток упал в люк с кипятком. Гуляя со своим другом, он увидел канализационные колодцы, которые были накрыты стеклянными рамами. Мальчик встал на одну из них и провалился вниз. Он остался жив, но получил серьезные ожоги 55% тела.

Стало известно состояние упавшего в люк с кипятком мальчика в Екатеринбурге
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