Упал на попу и заревел. Ребенок сломал ногу в частном детском саду в Арамиле

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Во время обеда малыш начал садится на стул, но упал, заплакав при этом, приводит рассказ мамы пострадавшего мальчика группа ВК «Инцидент Екатеринбург». После тихого часа он уже не мог встать на левую ногу и начал хромать.
Мы с мужем приехали за ним, и я сразу поняла, что у ребенка возможно перелом ноги. Из травмпункта на Химмаше нас отправили в детскую травматологию. Там нам сделали рентген и поставили диагноз: перелом берцовой кости на левой нижней конечности, — рассказала мама мальчика.
По ее словам, записи с камер наблюдения в детском саду воспитатели ей не предоставили, сославшись на то, что они отключены в целях экономии электроэнергии. А после она и вовсе оказалась в «черном списке» звонков у сотрудников.
Тогда мама пострадавшего ребенка обратилась в полицию. Проверку по ее заявлению будут проводить сотрудники службы по делам несовершеннолетних территориального ОВД.
Маме с ребенком предстоит получить официальное заключение медицинских работников о степени тяжести полученных ребенком травм. Именно от этого вердикта врачей и будет зависеть решение представителей МВД. Решение по собранному материалу будут принимать специалисты подразделения дознания полиции Арамиля, — сообщил начальник пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Напомним, 26 октября в Екатеринбурге подросток упал в люк с кипятком. Гуляя со своим другом, он увидел канализационные колодцы, которые были накрыты стеклянными рамами. Мальчик встал на одну из них и провалился вниз. Он остался жив, но получил серьезные ожоги 55% тела.