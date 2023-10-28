В Екатеринбурге неделю ищут пропавшего высокого юношу в черной кепке

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Рост горожанина — 188-190 сантиметров. Глаза серо-голубые, волосы светло-русые, рассказали в поисковом отряде «Прорыв».
В день исчезновения юноша был одет в темные штаны, ветровку, темно-синие кроссовки, белую толстовку, серую футболку и черную бейсболку.
Поисками молодого екатеринбуржца занимаются сотрудники поисково-спасательного отряда «Прорыв».
Напомним, 26 октября 2023 года в поселке Верх-Нейвинске пропала молодая женщина, которая нуждается в помощи медиков. Свердловчанка была одета в пуховик голубого цвета. Ее ищут сотрудники поискового отряда.