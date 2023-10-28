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В Екатеринбурге пропал молодой человек в районе Уралмаша

В Екатеринбурге неделю ищут пропавшего высокого юношу в черной кепке

28 октября 2023, 08:05

В Екатеринбурге пропал молодой человек в районе Уралмаша

В Екатеринбурге бесследно исчез 21-летний молодой человек. Горожанина разыскивают с 21 октября 2023 года.

Рост горожанина — 188-190 сантиметров. Глаза серо-голубые, волосы светло-русые, рассказали в поисковом отряде «Прорыв».

В день исчезновения юноша был одет в темные штаны, ветровку, темно-синие кроссовки, белую толстовку, серую футболку и черную бейсболку.

Фото: Поисково-спасательный отряд «Прорыв»

Поисками молодого екатеринбуржца занимаются сотрудники поисково-спасательного отряда «Прорыв».

Напомним, 26 октября 2023 года в поселке Верх-Нейвинске пропала молодая женщина, которая нуждается в помощи медиков. Свердловчанка была одета в пуховик голубого цвета. Ее ищут сотрудники поискового отряда.

В свердловском поселке Верх-Нейвинске ищут черноволосую молодую женщину
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