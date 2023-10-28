В Екатеринбурге задержали хулиганов и подростков во время рейдов полицейских

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Рейды проходили на улицах Куйбышева, Фурманова, Вайнера, 8 марта, Шейкмана, Чкалова, Бардина и других. Кроме того, полицейские проверяли ТЦ «Антей» и «Гринвич», рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
В ходе рейдов выявлялись такие нарушения, как хулиганство, употребление алкоголя, нахождение детей и подростков на улице в неурочный час без взрослых, а также внимание уделяли лицам, находящимся в розыске и нелегальным мигрантам.
В результате были составлены 29 протоколов, в том числе за мелкое хулиганство и за нахождение в общественных местах в пьяном виде. Кроме того, к ответственности были привлечены 13 автомобилистов за нарушения правил тонировки, отказ от освидетельствования и за отсутствие необходимых документов.
Напомним, во время проверок 20–22 октября 2023 года в Екатеринбурга полицейские задержали семерых подростков, которые находились на улице одни после 22:00.