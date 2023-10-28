В Екатеринбурге задержали хулиганов и подростков во время рейдов полицейских

В результате были составлены 29 протоколов, в том числе за мелкое хулиганство и за нахождение в общественных местах в пьяном виде. Кроме того, к ответственности были привлечены 13 автомобилистов за нарушения правил тонировки, отказ от освидетельствования и за отсутствие необходимых документов.