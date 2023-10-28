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На улицах Екатеринбурга были замечены 29 нарушителей

В Екатеринбурге задержали хулиганов и подростков во время рейдов полицейских

28 октября 2023, 12:42
Фото: УМВД по Екатеринбургу

На улицах Екатеринбурга были замечены 29 нарушителей

В Екатеринбурге сотрудники полиции продолжают патрулирование улиц в поисках нарушителей общественного порядка. Рейды прошли 27 октября 2023 года.

Рейды проходили на улицах Куйбышева, Фурманова, Вайнера, 8 марта, Шейкмана, Чкалова, Бардина и других. Кроме того, полицейские проверяли ТЦ «Антей» и «Гринвич», рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

В ходе рейдов выявлялись такие нарушения, как хулиганство, употребление алкоголя, нахождение детей и подростков на улице в неурочный час без взрослых, а также внимание уделяли лицам, находящимся в розыске и нелегальным мигрантам.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

В результате были составлены 29 протоколов, в том числе за мелкое хулиганство и за нахождение в общественных местах в пьяном виде. Кроме того, к ответственности были привлечены 13 автомобилистов за нарушения правил тонировки, отказ от освидетельствования и за отсутствие необходимых документов.

Напомним, во время проверок 20–22 октября 2023 года в Екатеринбурга полицейские задержали семерых подростков, которые находились на улице одни после 22:00.

Семеро подростков были пойманы на улицах Екатеринбурга
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