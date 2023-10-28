Ветер, гололед, метели. В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
По сообщению ведомства, в регион придут обильные снегопады и сильный ветер с порывами до 15 метров секунду, а также возможно обледенение дорог.
МЧС России в Свердловской области обращается к местным жителям с просьбой быть более осторожными и соблюдать правила безопасности. Важно убедиться, что во время непогоды окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия надежно закрыты.
При сильном снегопаде на улице следует избегать прогулок возле ненадежных строений и зданий с аварийной крышей. Также необходимо быть внимательным к частям конструкций, которые могут быть повреждены и висят на зданиях, а также к порванным проводам электропередачи и другим источникам опасности.