Ветер, гололед, метели. В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение

При сильном снегопаде на улице следует избегать прогулок возле ненадежных строений и зданий с аварийной крышей. Также необходимо быть внимательным к частям конструкций, которые могут быть повреждены и висят на зданиях, а также к порванным проводам электропередачи и другим источникам опасности.