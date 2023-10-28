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Published Сегодня, 15:10

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Updated Сегодня, 15:12

В Свердловскую область придет непогода из-за ветра и снегопада

Ветер, гололед, метели. В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение

28 октября 2023, 15:10
Фото: Midjourney

В Свердловскую область придет непогода из-за ветра и снегопада

29 октября в Свердловской области ожидается ухудшение погодных условий. МЧС объявила экстренное предупреждение.

По сообщению ведомства, в регион придут обильные снегопады и сильный ветер с порывами до 15 метров секунду, а также возможно обледенение дорог.

МЧС России в Свердловской области обращается к местным жителям с просьбой быть более осторожными и соблюдать правила безопасности. Важно убедиться, что во время непогоды окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия надежно закрыты.

При сильном снегопаде на улице следует избегать прогулок возле ненадежных строений и зданий с аварийной крышей. Также необходимо быть внимательным к частям конструкций, которые могут быть повреждены и висят на зданиях, а также к порванным проводам электропередачи и другим источникам опасности.

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#Общество#Свердловская область#Безопасность#Погода#Ветер#Анна Григорьева#Снегопады#Экстренное предупреждение#Природа#МЧС
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