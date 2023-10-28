Водитель потерял сознание и погиб в ДТП в Нижнем Тагиле на Северном шоссе

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
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Updated Сегодня, 06:31
53-летний водитель иномарки Toyota Corolla ехал в сторону Восточного шоссе. Рядом с ним находилась его жена. В какой-то момент во время движения мужчина потерял сознание, и автомобиль выехал на встречку, где столкнулся с Renault Logan. Машину в свою очередь отбросило к автомобилю Honda Fit, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
В результате ДТП погиб водитель Toyota. Пострадал пассажир Renault, с различными травмами его госпитализировали в больницу. Результаты освидетельствования показали, что водитель Renault и Honda во время аварии были трезвыми. Состояние погибшего покажет результат химико-токсикологической экспертизы.
Напомним, 27 октября 2023 года в Нижнем Тагиле между собой столкнулись три автомобиля. Пострадавших нет. Транспортные средства получили повреждения.