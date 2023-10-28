Водитель потерял сознание и погиб в ДТП в Нижнем Тагиле на Северном шоссе

53-летний водитель иномарки Toyota Corolla ехал в сторону Восточного шоссе. Рядом с ним находилась его жена. В какой-то момент во время движения мужчина потерял сознание, и автомобиль выехал на встречку, где столкнулся с Renault Logan. Машину в свою очередь отбросило к автомобилю Honda Fit, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Свердловской области.