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Стали известны подробности смертельного ДТП в Нижнем Тагиле

Водитель потерял сознание и погиб в ДТП в Нижнем Тагиле на Северном шоссе

28 октября 2023, 06:18
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Стали известны подробности смертельного ДТП в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на Северном шоссе произошла массовая авария со смертельным исходом. ДТП случилось 27 октября 2023 года.

53-летний водитель иномарки Toyota Corolla ехал в сторону Восточного шоссе. Рядом с ним находилась его жена. В какой-то момент во время движения мужчина потерял сознание, и автомобиль выехал на встречку, где столкнулся с Renault Logan. Машину в свою очередь отбросило к автомобилю Honda Fit, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

В результате ДТП погиб водитель Toyota. Пострадал пассажир Renault, с различными травмами его госпитализировали в больницу. Результаты освидетельствования показали, что водитель Renault и Honda во время аварии были трезвыми. Состояние погибшего покажет результат химико-токсикологической экспертизы.

Напомним, 27 октября 2023 года в Нижнем Тагиле между собой столкнулись три автомобиля. Пострадавших нет. Транспортные средства получили повреждения.

Столкнулись лоб в лоб. ДТП с тремя автомобилями произошло в Нижнем Тагиле
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