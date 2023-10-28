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Водитель микроавтобуса пострадал в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

Выехал на встречку: водитель влетел в грузовик на трассе Пермь — Екатеринбург

28 октября 2023, 09:25
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водитель микроавтобуса пострадал в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

31-летний водитель микроавтобуса Fiat Ducato врезался в грузовик Renault Magnum на автодороге Пермь — Екатеринбург. ДТП произошло 27 октября 2023 года.

Молодой человек, находившийся за рулем микроавтобуса, ехал из Екатеринбурга в Пермь. В какой-то момент он выехал на встречку, где врезался в грузовик, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В результате столкновения пострадал водитель Fiat Ducato. С различными повреждениями его госпитализировали в медучреждение. Сейчас выясняется его состояние в момент аварии. Также известно, что оба водителя были трезвыми.

Напомним, 27 октября 2023 года под Верхней Пышмой в результате столкновения двух автомобилей пострадали женщины, которые сидели за рулем машин. Обеих отвезли в больницу.

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