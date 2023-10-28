Выехал на встречку: водитель влетел в грузовик на трассе Пермь — Екатеринбург

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Молодой человек, находившийся за рулем микроавтобуса, ехал из Екатеринбурга в Пермь. В какой-то момент он выехал на встречку, где врезался в грузовик, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
В результате столкновения пострадал водитель Fiat Ducato. С различными повреждениями его госпитализировали в медучреждение. Сейчас выясняется его состояние в момент аварии. Также известно, что оба водителя были трезвыми.
Напомним, 27 октября 2023 года под Верхней Пышмой в результате столкновения двух автомобилей пострадали женщины, которые сидели за рулем машин. Обеих отвезли в больницу.