«Завтра может и не наступить»: 21-летний дизайнер из ДНР о мотивации и Нью-йорке

Posted 28 октября, 09:39
Published 28 октября, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Юлия Скорикова родилась в поселке Новгородское. Сейчас его называют Нью-йорк.
— Я всем говорю, что я родилась в Нью-йорке. Все удивляются, — смеется Юлия.
Девушка инвалид с детства. У нее нет врожденного заболевания, но в 9 лет ее настигла онкология. Сначала у нее стала болеть спина. Долгое время врачи не могли определить заболевание. Через год после начала болезни девушку парализовало. Тогда ее направили в Донецк, где врачи нашли у нее онкологию и в срочном порядке прооперировали.
Уже после операции медики говорили, что такая опухоль обычно проявляется у людей старше 25 лет. А Юлии было всего 9. Лечится от заболевания девушка до сих пор. Каждый год ее контролируют, чтобы болезнь не вернулась.
Несмотря на инвалидность, Юлия смогла выучиться на графического дизайнера. Академия, где училась девушка, находится в Донецке и на пятом этаже. Но это не помешало Юлии осуществить свою мечту.
Сейчас она рисует в самых разных тематиках и пытается найти себя.
— Но мне еще тогда преподаватель сказал, что мне больше идет мультяшное, потому что даже самые агрессивные животные у меня получаются добрыми и милыми. Серьезные темы мне не даются, — говорит Юлия.
Помимо этого Юлии нравится читать, но это не обычные книги, а комиксы манга. Также девушке нравятся корейские песни и сериалы. Она рисует своих кумиров, но очень стесняется показывать свои работы.
— Я понимаю, что у меня свое видение мира. Меня поддерживают родные и близкие. Они меня успокаиваю, говорят: «У тебя свое видение мира. Просто вот даже самых агрессивных животных ты видишь бусинками», — рассказывает участница проекта #безграничные_донбасс.
После того, как началась война на Донбассе, по словам девушки, стало сложнее заниматься творчеством, так как тяжело достать качественные материалы. Также ограничена и свобода передвижения. Несмотря на это, Юлия старается искать альтернативные способы.
Кроме своего основного занятия, жительница Донбасса занимается спортом. В частности, бочче. Это паралимпийский вид спорта. На одном из соревнований она заняла 1 место. Занимается девушка и дартсом. Помимо этого она мечтает научиться играть в настольный теннис. Но пока что такой возможности нет.
Преодолевать трудности девушке помогают родные. Но она старается делать многие вещи самостоятельно. Юлия уже научилась преодолевать порожки на коляске, взбираться на пандусы и многое другое.
В будущее Юля смотрит позитивно. По ее мнению, нужно жить не только завтрашним, но и сегодняшним днем.
— Ты никогда не знаешь, что случится завтра. Я была маленькой 9-летней девочкой, которая хотела ходить на танцы. Мама хотела подарить мне коньки. Она говорила: «Вот будешь потом учиться кататься». Но теперь, в текущей жизни, это невозможно, — рассказывает Юлия.
Она уверена, что нельзя откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.
— Мы один раз живем. В одно время резко подкосила болезнь, потом резко началась война. И сейчас думаешь, сколько всего можно было сделать. Иногда завтра может и не наступить, — говорит Юлия.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.