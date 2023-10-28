«Завтра может и не наступить»: 21-летний дизайнер из ДНР о мотивации и Нью-йорке

Девушка инвалид с детства. У нее нет врожденного заболевания, но в 9 лет ее настигла онкология. Сначала у нее стала болеть спина. Долгое время врачи не могли определить заболевание. Через год после начала болезни девушку парализовало. Тогда ее направили в Донецк, где врачи нашли у нее онкологию и в срочном порядке прооперировали.