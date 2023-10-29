Бунт против евреев: что происходит в Махачкале из-за фейка о беженцах из Израиля?

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:52
Updated Сегодня, 18:52
По регионам Северного Кавказа прошла серия протестов против жителей Израиля. Причиной стали слухи о приезде израильских беженцев в республики СКФО. Во время протестов люди выражали неприязнь к евреям. Полиция почти не вмешивается в ситуацию, рассказывает издание NewsTracker.
Вечером субботы и ночью на воскресенье в Дагестане начались антисемитские протесты. Они были вызваны слухами, размещенными в одном из Телеграм-каналов, о приезде группы израильских беженцев в город Хасавюрт, в гостиницу «Фламинго».
Это послужило поводом для толпы возмущенных граждан, требующих выселить израильтян и выгнать их из города и республики. Были также высказаны другие призывы, большинство из которых были очень враждебны к евреям. Протесты распространились и на Махачкалу.
При этом полицейские, которые находились рядом с протестующими (в каждом городе их было не меньше 500 человек), почти не вмешивались. Более того, в Хасавюрте силовые структуры разрешили активистам проверить номера в гостинице, чтобы убедиться, что в них нет израильтян. Но что бы случилось, если бы они обнаружили кого-то с израильским паспортом, можно только предполагать.
Убедившись, что на самом деле нет поводов для этнической чистки, агрессивные мужчины разошлись. Сразу после их ухода администрация отеля повесила объявление на входной двери о запрете на вход евреям.
Глава Дагестана Сергей Меликов объяснил происходящее тем, что за это отвечают «экстремистские ресурсы» за границей. Он также призвал всех быть «разумными» и прекратить попытки разделить общество.
Глава Чечни Рамзан Кадыров каждый день публикует проклятия в адрес израильтян в своем Телеграм-канале и обещает им наказание как в этой жизни, так и в следующей.
В дагестанских сообществах в воскресенье обсуждались слухи о том, что самолет из Израиля привезет беженцев, которые могут осесть в Дагестане.
Отмечается, что рейс 4728 авиакомпании Red Wings выполняется пять раз в неделю. Обычно пассажиры в Махачкале пересаживаются на другие рейсы - например, в Москву или Санкт-Петербург. Эта практика существовала и до обострения конфликта Израиля и Палестины.
Аналогичные рейсы также доступны для путешествия в Сочи и Минеральные Воды, а также в Москву с дозаправкой в Минводах. Билеты на эти рейсы сейчас стоят от 15 тысяч рублей в одну сторону. Причина, по которой самолеты летают через другие регионы, заключается в технических ограничениях Sukhoi Superjet 100, а также санкциях, которые не позволяют осуществлять прямые рейсы из Москвы. Никаких специальных рейсов для беженцев, как утверждали в дагестанских сообществах, просто не существует.
При этом по разным данным самолет, который подозревали в переправке беженцев, приземлился на резервном аэродроме. В это время поступали сообщения о толпе людей, ищущих граждан Израиля, которые ворвались в помещение аэропорта Махачкалы, пугая работников. Досмотры случайных людей, которых агрессоры принимают за евреев, не пресекаются полицией.
К вечеру 29 октября агрессивная толпа в Дагестане уже оказалась на взлетно-посадочной полосе и окружила самолет. Экипаж воздушного судна решил не выпускать пассажиров, убеждая их не паниковать. В аэропорт уже прибыл спецназ, вблизи объекта начали глушить связь.
Правоохранители уже фиксируют лица людей, которые попали на камеры, также ведется сверка номеров авто у аэропорта в Махачкале. Возбуждено уголовное дело за организацию массовых беспорядков.