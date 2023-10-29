Бунт против евреев: что происходит в Махачкале из-за фейка о беженцах из Израиля?

При этом полицейские, которые находились рядом с протестующими (в каждом городе их было не меньше 500 человек), почти не вмешивались. Более того, в Хасавюрте силовые структуры разрешили активистам проверить номера в гостинице, чтобы убедиться, что в них нет израильтян. Но что бы случилось, если бы они обнаружили кого-то с израильским паспортом, можно только предполагать.