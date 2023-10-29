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Жители КЧР и Дагестана массово бунтуют против евреев

Бунт против евреев: что происходит в Махачкале из-за фейка о беженцах из Израиля?

29 октября 2023, 18:11
Фото: Midjourney

Жители КЧР и Дагестана массово бунтуют против евреев

Массовые протесты и поиск евреев: в Дагестане и Карачаево-Черкесской республики агрессивные местные жители пытаются найти беженцев из Израиля. Сообщения о якобы особом борте с такими беженцами появились накануне в соцсетях. При этом полиция не защищает людей от антисемитов.

По регионам Северного Кавказа прошла серия протестов против жителей Израиля. Причиной стали слухи о приезде израильских беженцев в республики СКФО. Во время протестов люди выражали неприязнь к евреям. Полиция почти не вмешивается в ситуацию, рассказывает издание NewsTracker.

Антисемиты обыскали гостиницу в Хасавюрте

Вечером субботы и ночью на воскресенье в Дагестане начались антисемитские протесты. Они были вызваны слухами, размещенными в одном из Телеграм-каналов, о приезде группы израильских беженцев в город Хасавюрт, в гостиницу «Фламинго».

Это послужило поводом для толпы возмущенных граждан, требующих выселить израильтян и выгнать их из города и республики. Были также высказаны другие призывы, большинство из которых были очень враждебны к евреям. Протесты распространились и на Махачкалу.

При этом полицейские, которые находились рядом с протестующими (в каждом городе их было не меньше 500 человек), почти не вмешивались. Более того, в Хасавюрте силовые структуры разрешили активистам проверить номера в гостинице, чтобы убедиться, что в них нет израильтян. Но что бы случилось, если бы они обнаружили кого-то с израильским паспортом, можно только предполагать.

Убедившись, что на самом деле нет поводов для этнической чистки, агрессивные мужчины разошлись. Сразу после их ухода администрация отеля повесила объявление на входной двери о запрете на вход евреям.

Реакции властей

Глава Дагестана Сергей Меликов объяснил происходящее тем, что за это отвечают «экстремистские ресурсы» за границей. Он также призвал всех быть «разумными» и прекратить попытки разделить общество.

Глава Чечни Рамзан Кадыров каждый день публикует проклятия в адрес израильтян в своем Телеграм-канале и обещает им наказание как в этой жизни, так и в следующей.

Слухи о беженцах

В дагестанских сообществах в воскресенье обсуждались слухи о том, что самолет из Израиля привезет беженцев, которые могут осесть в Дагестане. 

Отмечается, что рейс 4728 авиакомпании Red Wings выполняется пять раз в неделю. Обычно пассажиры в Махачкале пересаживаются на другие рейсы - например, в Москву или Санкт-Петербург. Эта практика существовала и до обострения конфликта Израиля и Палестины. 

Аналогичные рейсы также доступны для путешествия в Сочи и Минеральные Воды, а также в Москву с дозаправкой в Минводах. Билеты на эти рейсы сейчас стоят от 15 тысяч рублей в одну сторону. Причина, по которой самолеты летают через другие регионы, заключается в технических ограничениях Sukhoi Superjet 100, а также санкциях, которые не позволяют осуществлять прямые рейсы из Москвы. Никаких специальных рейсов для беженцев, как утверждали в дагестанских сообществах, просто не существует.

При этом по разным данным самолет, который подозревали в переправке беженцев, приземлился на резервном аэродроме. В это время поступали сообщения о толпе людей, ищущих граждан Израиля, которые ворвались в помещение аэропорта Махачкалы, пугая работников. Досмотры случайных людей, которых агрессоры принимают за евреев, не пресекаются полицией. 

Спецназ у самолета

К вечеру 29 октября агрессивная толпа в Дагестане уже оказалась на взлетно-посадочной полосе и окружила самолет. Экипаж воздушного судна решил не выпускать пассажиров, убеждая их не паниковать. В аэропорт уже прибыл спецназ, вблизи объекта начали глушить связь. 

Уголовное дело против взбунтовавшихся антисемитов в Махачкале

Правоохранители уже фиксируют лица людей, которые попали на камеры, также ведется сверка номеров авто у аэропорта в Махачкале. Возбуждено уголовное дело за организацию массовых беспорядков. 

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