Дорожная обстановка затруднена: на выезде из Екатеринбурга произошло ДТП

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
На месте работают автоинспекторы. Они выясняют причины произошедшего. Известно, что пострадал водитель легкового авто. Ему оказали помощь медики, сообщили в Госавтоинспекции.
Также представители ГАИ призвали автомобилистов к особой бдительности и осторожности на дорогах. В регионе выпало много осадков, поэтому на дорогах следует быть внимательнее.
Ранее сообщалось, что дорожники попросили водителей Свердловской области не садиться за руль. Вместо этого им предлагается воспользоваться ж/д транспортом.