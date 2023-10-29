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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Дорожная обстановка затруднена на выезде из Екатеринбурга из-за ДТП

Дорожная обстановка затруднена: на выезде из Екатеринбурга произошло ДТП

29 октября 2023, 12:07
Фото: ГИБДД Свердловской области

Дорожная обстановка затруднена на выезде из Екатеринбурга из-за ДТП

На 349 км трассы «Пермь-Екатеринбург» при выезде из Екатеринбурга произошла авария. Столкнулись Reno и грузовик КамАЗ. Движение на данном участке дороги затруднено.

На месте работают автоинспекторы. Они выясняют причины произошедшего. Известно, что пострадал водитель легкового авто. Ему оказали помощь медики, сообщили в Госавтоинспекции.

Также представители ГАИ призвали автомобилистов к особой бдительности и осторожности на дорогах. В регионе выпало много осадков, поэтому на дорогах следует быть внимательнее.

Ранее сообщалось, что дорожники попросили водителей Свердловской области не садиться за руль. Вместо этого им предлагается воспользоваться ж/д транспортом.

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#Происшествия#Трасса#Пострадавший#Медики#Госавтоинспекция#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
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