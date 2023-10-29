tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Ирбит станет первым городом-музеем в мире

Ирбит претендует на звание первого города-музея в мире

29 октября 2023, 09:15
Фото: 1MI

Ирбит станет первым городом-музеем в мире

Ирбит претендует на статус города-музея. Таких муниципалитетов пока нет в мире.

В город-музей Ирбит превратится к 2031 году. 27 октября в городе состоялся международный форум. На нем встретились члены ООН, министерства иностранных дел и заслуженные работники культуры.

На встрече они обсуждали реконструкцию и переоснащение города. Здесь планируют воссоздать утраченное историческое наследие. Реставрации запланированы на всей территории Ирбита, сообщает ОТВ-Екатеринбург.

Первым делом в порядок хотят привести речную набережную, Екатерининский сквер с фонтанами и часовню. По результатам заседания был подготовлен меморандум, однако его текст пока держат в секрете, так как документ нуждается в доработках.

На строительство и реконструкцию котельных в Нижнем Тагиле направят 1,3 млрд рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Нижне-Выйский сквер с паровозом Черепановых в Тагиле открылся после реконструкции«Рекорд для России»: реконструкция котельных в Нижнем Тагиле завершится в конце годаБарка, теплица идей и купель: как проходит реконструкция набережной в Невьянске
#Общество#Город#Ирбит#Реконструкция#Музей#ООН#Фонтаны#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Хозяйка в больнице: по решению суда из приюта в квартире тагильчанки вывезли 35 собак
26 октября, 13:25
Цены растут, водителей мало: что происходит с такси в Нижнем Тагиле
26 октября, 14:04
Жертва требует реальный срок: виновник пьяного ДТП в Нижнем Тагиле все еще на свободе
25 октября, 16:08
Ветер, гололед, метели. В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение
Вчера, 15:10
Педагог кинологической группы «Ангельские псы» из Нижнего Тагила победила в конкурсе
Вчера, 06:49
Средний чек на обслуживание автомобиля в Екатеринбурге вырос за год на 21%
Вчера, 14:05