Ирбит претендует на звание первого города-музея в мире

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
В город-музей Ирбит превратится к 2031 году. 27 октября в городе состоялся международный форум. На нем встретились члены ООН, министерства иностранных дел и заслуженные работники культуры.
На встрече они обсуждали реконструкцию и переоснащение города. Здесь планируют воссоздать утраченное историческое наследие. Реставрации запланированы на всей территории Ирбита, сообщает ОТВ-Екатеринбург.
Первым делом в порядок хотят привести речную набережную, Екатерининский сквер с фонтанами и часовню. По результатам заседания был подготовлен меморандум, однако его текст пока держат в секрете, так как документ нуждается в доработках.