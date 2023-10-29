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На улице Вайнера в Екатеринбурге снова появился лев

Нового льва установили на улице Вайнера в Екатеринбурге

29 октября 2023, 06:54
Фото: "Екатеринбург Настоящий"

На улице Вайнера в Екатеринбурге снова появился лев

Дедушка-лев установлен на улице Вайнера в Екатеринбурге. Его грива уже седая, но все еще видны отличительные золотые черты.

Это напоминание для горожан о Дне бабушек и дедушек, сообщается в сообществе «Екатеринбург Настоящий».

Ранее, в ночь с 6 на 7 октября в Екатеринбурге была убрана скульптура пластико-бронзового льва. Она простояла недолго и собрала ассу отзывов от горожан, многие из которых были противоречивыми или негативными.

Демонтажу арт-объекта предшествовал пост в Telegram-канале «Сима-ленда» о грустном льве, разочаровавшемся в людях. Некоторые горожане считали эту скульптуру слишком претенциозной. Они даже запускали петицию со своими требованиями к властям по этому поводу.

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#Общество#Скульптура#Арт-объект#Петиция#Власти#Екатеринбург#Лев#Горожане#Дарья Сорокина
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