Нового льва установили на улице Вайнера в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:56
Это напоминание для горожан о Дне бабушек и дедушек, сообщается в сообществе «Екатеринбург Настоящий».
Ранее, в ночь с 6 на 7 октября в Екатеринбурге была убрана скульптура пластико-бронзового льва. Она простояла недолго и собрала ассу отзывов от горожан, многие из которых были противоречивыми или негативными.
Демонтажу арт-объекта предшествовал пост в Telegram-канале «Сима-ленда» о грустном льве, разочаровавшемся в людях. Некоторые горожане считали эту скульптуру слишком претенциозной. Они даже запускали петицию со своими требованиями к властям по этому поводу.