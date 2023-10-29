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Депутат Заксобрания Свердловской области рассказал об аварийной посадке самолета

«Правый двигатель хандрит»: депутат из Екатеринбурга рассказал о страшном полете

29 октября 2023, 05:37

Депутат Заксобрания Свердловской области рассказал об аварийной посадке самолета

Авиарейс «Москва — Бишкек» подал сигнал бедствия, пролетая над Самарой. О том опыте полета рассказал депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

Самолет тогда совершил экстренную посадку. Это произошло 28 октября. Речь идет о самолете Airbus A320-231, следующем рейсом YK884. Известно, что эксперты сейчас разбираются в причинах той внештатной ситуации.

Депутат назвал эту ситуацию «пресквейнершей». Он отметил, что летел в командировку в Бишкек из Москвы. Незадолго до полета у него было плохое предчувствие.

Объявление — идем на аварийную посадку в Самаре. Без объявления причины. Смотрю в окошечко, и сдается мне, что правый двигатель хандрит. Летаем, топливо дожигаем. На посадку. Все как в кино, вдоль полосы машины пожарные мигают, скорая вдалеке перемигивается, — поделился хронологией тех событий Вячеслав Вегнер.

Как предполагает парламентарий, в тот день командир воздушного судна совершил посадку, используя только один двигатель. При этом посадка была мягкой.

Ну как божечка босячком по росе, травинка не колыхнулась. Мастер! — отметил депутат.

Также он добавил, что все это происходило в условиях сильного тумана в Самаре.

Самолет выкатился за посадочную полосу при посадке в аэропорту Перми
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#Происшествия#Эксклюзив#Самолет#Екатеринбург#Аварийная посадка#Дарья Сорокина#Сигнал тревоги
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