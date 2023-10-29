«Правый двигатель хандрит»: депутат из Екатеринбурга рассказал о страшном полете

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Самолет тогда совершил экстренную посадку. Это произошло 28 октября. Речь идет о самолете Airbus A320-231, следующем рейсом YK884. Известно, что эксперты сейчас разбираются в причинах той внештатной ситуации.
Депутат назвал эту ситуацию «пресквейнершей». Он отметил, что летел в командировку в Бишкек из Москвы. Незадолго до полета у него было плохое предчувствие.
Объявление — идем на аварийную посадку в Самаре. Без объявления причины. Смотрю в окошечко, и сдается мне, что правый двигатель хандрит. Летаем, топливо дожигаем. На посадку. Все как в кино, вдоль полосы машины пожарные мигают, скорая вдалеке перемигивается, — поделился хронологией тех событий Вячеслав Вегнер.
Как предполагает парламентарий, в тот день командир воздушного судна совершил посадку, используя только один двигатель. При этом посадка была мягкой.
Ну как божечка босячком по росе, травинка не колыхнулась. Мастер! — отметил депутат.
Также он добавил, что все это происходило в условиях сильного тумана в Самаре.