«Пытался выпендриваться!»: в Екатеринбурге на дороге подрались водители

В УМВД России по Екатеринбургу рассказали Ура.ру, что сообщений по данному факту в территориальный ОВД не поступало. Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией о драке, позвонить по телефонам: 8 (343) 356-42-07 или 02.