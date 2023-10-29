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Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Водители подрались на дороге в Екатеринбурге

«Пытался выпендриваться!»: в Екатеринбурге на дороге подрались водители

29 октября 2023, 11:12
Фото: 1MI

Водители подрались на дороге в Екатеринбурге

В Екатеринбурге двое водителей подрались прямо на проезжей части. Почему произошла драка — неизвестно.

Конфликт между мужчинами вспыхнул 27 октября около «Леруа Мерлен». Это произошло в 21:00. Об этом в Telegram-канале «Злой Екатеринбург» рассказали очевидцы конфликта.

Водитель на Range Rover пытался выпендриваться на дороге, за что и получил, — отметили свидетели событий.

В УМВД России по Екатеринбургу рассказали Ура.ру, что сообщений по данному факту в территориальный ОВД не поступало. Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией о драке, позвонить по телефонам: 8 (343) 356-42-07 или 02.

Ранее сообщалось о свердловской школьнице, которую избили одноклассники. Суд постановил, что виновные должны выплатить ей 100 тысяч рублей.

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#Криминал#Драка#ЧП#Екатеринбург#Инцидент#Дарья Сорокина
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