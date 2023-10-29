«Пытался выпендриваться!»: в Екатеринбурге на дороге подрались водители

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Конфликт между мужчинами вспыхнул 27 октября около «Леруа Мерлен». Это произошло в 21:00. Об этом в Telegram-канале «Злой Екатеринбург» рассказали очевидцы конфликта.
Водитель на Range Rover пытался выпендриваться на дороге, за что и получил, — отметили свидетели событий.
В УМВД России по Екатеринбургу рассказали Ура.ру, что сообщений по данному факту в территориальный ОВД не поступало. Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией о драке, позвонить по телефонам: 8 (343) 356-42-07 или 02.
Ранее сообщалось о свердловской школьнице, которую избили одноклассники. Суд постановил, что виновные должны выплатить ей 100 тысяч рублей.