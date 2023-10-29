tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

На рабочей неделе в Нижнем Тагиле будет снежно и ветрено

Снег и ветер ожидаются в Нижнем Тагиле на рабочей неделе

29 октября 2023, 09:28
Фото: 1MI

На рабочей неделе в Нижнем Тагиле будет снежно и ветрено

Снежная погода придет в Нижней Тагил. Также ветер может подняться до 11 метров в секунду.

В понедельник, 30 октября, в городе выпадет снег, а ветер поднимется до 10 метров в секунду. Днем будет -4 градуса, следует из данных сайта Гисметео.

Во вторник, 31 октября, будет -4 градуса и ветреность до 3 метров в секунду. Продолжится снегопад.

В среду и четверг в городе будет около +1 градуса днем. Также выпадет снег с дождем. К вечеру пятницы ветер усилится до 9 метров в секунду. В эти дни, как полагают синоптики, выпавшие осадки превысят норму.

В выходные ожидается солнечная погода без снега. Ветер усилится до 10 метров в секунду.

Ранее в Свердловской области дорожники призвали водителей не садиться за руль в связи со сложной дорожной обстановкой.

Ветер, гололед, метели. В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение
Узнать подробнее
Читайте также:
Осторожно, гололед! О травмах и их профилактике рассказал врач ДГБ Нижнего ТагилаМассовые жалобы на гололед в Нижнем Тагиле и о том, как подполковник ГАИшника покусалУК не смотрят прогноз погоды? Тагильчане массово жалуются на гололед во дворах
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Снег#Погода#Ветер#Окружающая среда#Природа#Дарья Сорокина#Норма осадков
Подпишитесь
Хозяйка в больнице: по решению суда из приюта в квартире тагильчанки вывезли 35 собак
26 октября, 13:25
Цены растут, водителей мало: что происходит с такси в Нижнем Тагиле
26 октября, 14:04
Жертва требует реальный срок: виновник пьяного ДТП в Нижнем Тагиле все еще на свободе
25 октября, 16:08
Ветер, гололед, метели. В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение
Вчера, 15:10
Педагог кинологической группы «Ангельские псы» из Нижнего Тагила победила в конкурсе
Вчера, 06:49
Средний чек на обслуживание автомобиля в Екатеринбурге вырос за год на 21%
Вчера, 14:05