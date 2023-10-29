Снег и ветер ожидаются в Нижнем Тагиле на рабочей неделе

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
В понедельник, 30 октября, в городе выпадет снег, а ветер поднимется до 10 метров в секунду. Днем будет -4 градуса, следует из данных сайта Гисметео.
Во вторник, 31 октября, будет -4 градуса и ветреность до 3 метров в секунду. Продолжится снегопад.
В среду и четверг в городе будет около +1 градуса днем. Также выпадет снег с дождем. К вечеру пятницы ветер усилится до 9 метров в секунду. В эти дни, как полагают синоптики, выпавшие осадки превысят норму.
В выходные ожидается солнечная погода без снега. Ветер усилится до 10 метров в секунду.
Ранее в Свердловской области дорожники призвали водителей не садиться за руль в связи со сложной дорожной обстановкой.