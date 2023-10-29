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В Екатеринбурге помощник депутата не может попасть на прием к кардиологу

В Екатеринбурге помощник депутата пожаловался на «кривые» ответы от властей

29 октября 2023, 06:07
Фото: 1MI

В Екатеринбурге помощник депутата не может попасть на прием к кардиологу

Помощник депутата Государственной Думы РФ Константин Абатуров пожаловался на сложности попадания на прием к врачу в Екатеринбурге.

По словам Константина, он состоит на учете у кардиолога. А для того, чтобы попасть на прием, ему приходится ожидать талона по 2-3 месяца. Для попадания на УЗИ и на процедуры исследования на холестерин понадобятся те же сроки, утверждает Константин. От Минздрава он получил ответ, который его не удовлетворил.

В ответе на официальный запрос Минздрав сообщает, что в ЦГКБ №3 прикрепленное к учреждению население составляет более двух тысяч человек. Такое количество соответствует нормам.

Обожаю получать «кривые» ответы от властей. Ответы от Минздрава всегда отличаются морем положительных эмоций. Какие бы аргументы вы им не предоставили, у Минздрава всегда все отлично. Только по факту это далеко не так, — пожаловался Константин Абатуров.

Он отметил, что будет и дальше работать над этим вопросом.

Ранее сообщалось, что в городской больнице Верхней Пышмы обострилась нехватка детских специалистов. Там осталось всего три педиатра.

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#Эксклюзив#Здоровье#Врач#Минздрав#Исследование#Власти#Прием#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Талон
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