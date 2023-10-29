В Екатеринбурге помощник депутата пожаловался на «кривые» ответы от властей

По словам Константина, он состоит на учете у кардиолога. А для того, чтобы попасть на прием, ему приходится ожидать талона по 2-3 месяца. Для попадания на УЗИ и на процедуры исследования на холестерин понадобятся те же сроки, утверждает Константин. От Минздрава он получил ответ, который его не удовлетворил.