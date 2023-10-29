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Published Сегодня, 08:31

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В Екатеринбурге ищут курьеров на зарплату до 135 тысяч рублей

В Екатеринбурге работодатель готов заплатить курьерам 135 тысяч рублей

29 октября 2023, 08:31
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге ищут курьеров на зарплату до 135 тысяч рублей

В Екатеринбурге ищут курьеров для подработки с зарплатой до 135 тысяч рублей. Объявление появилось на одном из популярных сайтов по поиску вакансий.

Курьерская служба предлагает один из самых высоких заработков. Требуются люди, которые будут заниматься доставкой люксовых посылок. Что за товары в них находятся, в объявлении не сказано.

Зато написано, что работникам будут платить до 135 тысяч рублей ежемесячно. Для этого нужно будет работать полный день. Час работы оценивается в 450-700 рублей. При этом сам курьер может решать, выйдет он на работу на один час, либо на любое другое время, вплоть до полного рабочего дня ежедневно.

Работать можно и в выходные. Опыт работы не важен, деньги переводят ежедневно на банковскую карту, сказано в объявлении.

Также открыта вакансия в «Спецбурмаш». Туда требуется оператор плазменной резки ЧПУ на зарплату 80 тысяч — 120 тысяч рублей. На подработку можно выходить 2-3 смены в неделю или по 4-6 часов ежедневно. Нужен опыт работы от года. Отмечается, что начальство доплачивает за переработки и частично компенсирует стоимость обедов.

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