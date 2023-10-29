В Екатеринбурге работодатель готов заплатить курьерам 135 тысяч рублей

Зато написано, что работникам будут платить до 135 тысяч рублей ежемесячно. Для этого нужно будет работать полный день. Час работы оценивается в 450-700 рублей. При этом сам курьер может решать, выйдет он на работу на один час, либо на любое другое время, вплоть до полного рабочего дня ежедневно.