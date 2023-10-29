В Екатеринбурге работодатель готов заплатить курьерам 135 тысяч рублей

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Курьерская служба предлагает один из самых высоких заработков. Требуются люди, которые будут заниматься доставкой люксовых посылок. Что за товары в них находятся, в объявлении не сказано.
Зато написано, что работникам будут платить до 135 тысяч рублей ежемесячно. Для этого нужно будет работать полный день. Час работы оценивается в 450-700 рублей. При этом сам курьер может решать, выйдет он на работу на один час, либо на любое другое время, вплоть до полного рабочего дня ежедневно.
Работать можно и в выходные. Опыт работы не важен, деньги переводят ежедневно на банковскую карту, сказано в объявлении.
Также открыта вакансия в «Спецбурмаш». Туда требуется оператор плазменной резки ЧПУ на зарплату 80 тысяч — 120 тысяч рублей. На подработку можно выходить 2-3 смены в неделю или по 4-6 часов ежедневно. Нужен опыт работы от года. Отмечается, что начальство доплачивает за переработки и частично компенсирует стоимость обедов.