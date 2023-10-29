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Пьяного дебошира «Уральских авиалиний» задержали в Иркутске

В Иркутске задержали пьяного пассажира рейса из Екатеринбурга

29 октября 2023, 11:16
Фото: 1MI

Пьяного дебошира «Уральских авиалиний» задержали в Иркутске

Мужчину, который летел из Екатеринбурга в Иркутск, задержали по прилету за плохое поведение в самолете.

Он летел авиакомпанией «Уральские авиалинии». В течение всего полета свердловчанин огрызался и ругался матом.

Задержанного зовут Максим. Раньше он был бизнесменом, а теперь он безработный. В самолете самыми первыми он забеспокоил пассажиров спереди — семейную пару. До них доходил запах перегара и они его упрекнули. После чего Максим выругался матом, пишет «Урал Мэш».

Также Максим стал требовать впереди сидящего мужчину поднять спинку кресла, а тот отказывался. К общему языку они так и не пришли, поэтому мужчин рассадили по разным местам. Однако Максим не успокаивался и пытался задеть пару, когда встретил их на пути в туалет.

В результате после приземления самолета в Иркутске Максима встретили полицейские. Они составили в отношении него административный протокол.

Ранее сообщалось, что за нецензурную речь в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержан мужчина.

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