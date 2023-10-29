В Иркутске задержали пьяного пассажира рейса из Екатеринбурга

Также Максим стал требовать впереди сидящего мужчину поднять спинку кресла, а тот отказывался. К общему языку они так и не пришли, поэтому мужчин рассадили по разным местам. Однако Максим не успокаивался и пытался задеть пару, когда встретил их на пути в туалет.