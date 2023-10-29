В Иркутске задержали пьяного пассажира рейса из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Он летел авиакомпанией «Уральские авиалинии». В течение всего полета свердловчанин огрызался и ругался матом.
Задержанного зовут Максим. Раньше он был бизнесменом, а теперь он безработный. В самолете самыми первыми он забеспокоил пассажиров спереди — семейную пару. До них доходил запах перегара и они его упрекнули. После чего Максим выругался матом, пишет «Урал Мэш».
Также Максим стал требовать впереди сидящего мужчину поднять спинку кресла, а тот отказывался. К общему языку они так и не пришли, поэтому мужчин рассадили по разным местам. Однако Максим не успокаивался и пытался задеть пару, когда встретил их на пути в туалет.
В результате после приземления самолета в Иркутске Максима встретили полицейские. Они составили в отношении него административный протокол.
Ранее сообщалось, что за нецензурную речь в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержан мужчина.