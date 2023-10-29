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Published Сегодня, 14:53

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Updated Сегодня, 14:53

В неделе интерьера и дизайна в Манеже участвуют бренды из 30 стран

В неделе интерьера и дизайна в Манеже участвуют бренды из 30 стран

29 октября 2023, 14:53
Фото: пресс-служба III Московской недели интерьера и дизайна
III Московская неделя интерьера и дизайна проходит с 28 по 31 октября в Манеже. Здесь представлены более 650 брендов отечественных и иностранных производителей мебели, предметов интерьера, аксессуаров для дома, а также строительных и отделочных материалов из 30 стран.

В числе участников — компании из Ирана, Египта, Китая и Турции.

Как сообщается, уже в первый день мероприятия стал хорошо заметен интерес жителей столицы к российским брендам. 28 октября в Манеже собрались рекордные очереди, а на маркете было продано товаров на 9,5 миллиона рублей, передает gazeta.ru.

На стенде «Яндекс Маркета» впервые представлена эксклюзивная мебель собственного бренда маркетплейса. Диван и кресло «Лаппи» созданы специально для доставки в багажнике автомобиля. Также на стенде представлена кровать из коллекции «Селенга», а на самом сервисе появился раздел с товарами участников выставки с категориями товаров: «Ванная», «Гостиная», «Спальня», «Кухня» и «Умный дом».

Участники отмечают, что такая крупная выставка дает возможность увеличить число покупателей и корпоративных заказчиков, а также найти новых партнеров среди производителей мебели и дизайнеров.

На предыдущем подобном мероприятии было подписано 13 коммерческих соглашений почти на 14 миллиардов рублей. Это говорит о серьезном потенциале российского мебельного и дизайнерского бизнеса. Многие компании, которые участвуют в нынешней выставке, планируют не только укрепить свои позиции в профессиональном сообществе, но и выгодно реализовать продукцию.

Для посещения Московской недели интерьера и дизайна нужно зарегистрироваться на официальном сайте.

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