В неделе интерьера и дизайна в Манеже участвуют бренды из 30 стран

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
В числе участников — компании из Ирана, Египта, Китая и Турции.
Как сообщается, уже в первый день мероприятия стал хорошо заметен интерес жителей столицы к российским брендам. 28 октября в Манеже собрались рекордные очереди, а на маркете было продано товаров на 9,5 миллиона рублей, передает gazeta.ru.
На стенде «Яндекс Маркета» впервые представлена эксклюзивная мебель собственного бренда маркетплейса. Диван и кресло «Лаппи» созданы специально для доставки в багажнике автомобиля. Также на стенде представлена кровать из коллекции «Селенга», а на самом сервисе появился раздел с товарами участников выставки с категориями товаров: «Ванная», «Гостиная», «Спальня», «Кухня» и «Умный дом».
Участники отмечают, что такая крупная выставка дает возможность увеличить число покупателей и корпоративных заказчиков, а также найти новых партнеров среди производителей мебели и дизайнеров.
На предыдущем подобном мероприятии было подписано 13 коммерческих соглашений почти на 14 миллиардов рублей. Это говорит о серьезном потенциале российского мебельного и дизайнерского бизнеса. Многие компании, которые участвуют в нынешней выставке, планируют не только укрепить свои позиции в профессиональном сообществе, но и выгодно реализовать продукцию.
Для посещения Московской недели интерьера и дизайна нужно зарегистрироваться на официальном сайте.