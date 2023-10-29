В неделе интерьера и дизайна в Манеже участвуют бренды из 30 стран

На предыдущем подобном мероприятии было подписано 13 коммерческих соглашений почти на 14 миллиардов рублей. Это говорит о серьезном потенциале российского мебельного и дизайнерского бизнеса. Многие компании, которые участвуют в нынешней выставке, планируют не только укрепить свои позиции в профессиональном сообществе, но и выгодно реализовать продукцию.