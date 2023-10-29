В Нижнем Тагиле грядут снегопады, а в Екатеринбурге найден труп полицейского

Константин Абатуров, помощник депутата Государственной Думы РФ, пожаловался на невозможность попасть к врачу в Екатеринбурге. По словам Константина, для того, чтобы попасть на прием к кардиологу, у которого он стоит на учете, ему приходится ожидать талона по 2-3 месяца. Политик сделал запрос в Минздрав, но их ответ лишь только вызвал новые вопросы.