В Нижнем Тагиле грядут снегопады, а в Екатеринбурге найден труп полицейского

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
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Updated Сегодня, 15:35
С понедельника в Нижнем Тагиле синоптики вновь прогнозируют обильные осадки в виде снега и сильный ветер, местами до 11 метров в секунду. Представители дорожный служб Свердловской области призывают водителей не садиться за руль в связи со сложной дорожной обстановкой.
Весь личный состав УМВД Екатеринбурга подняли по тревоге после того, как в доме на Базовом переулке Уральской столицы был найден труп полицейского. Пока причины смерти неизвестны, но, по данным 66.ru, участковый мог покончить с собой.
53-летний водитель из Нижнего Тагила, следуя в сторону Восточного шоссе, потерял сознание, после чего его автомобиль Toyota выехал на встречку и столкнулся с Renault Logan. В результате владелец Toyota погиб на месте, а пассажир Renault был госпитализирован в больницу.
Константин Абатуров, помощник депутата Государственной Думы РФ, пожаловался на невозможность попасть к врачу в Екатеринбурге. По словам Константина, для того, чтобы попасть на прием к кардиологу, у которого он стоит на учете, ему приходится ожидать талона по 2-3 месяца. Политик сделал запрос в Минздрав, но их ответ лишь только вызвал новые вопросы.
Пролетая над Самарой, авиарейс «Москва — Бишкек» подал сигнал бедствия. Самолет тогда совершил экстренную посадку. В тот момент на борту находился депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер. Политик рассказал о своих впечатлениях и добавил, что незадолго до полета у него было плохое предчувствие.