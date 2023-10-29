В Нижнем Тагиле пожилой женщине стало плохо на обочине и она попала под машину

На обочине дороги в Нижнем Тагиле пенсионерка попала под колеса

В Нижнем Тагиле под колеса легковой машины попала женщина, которая шла по обочине дороги. Это произошло 28 октября примерно в 16:00 на улице Островского, недалеко от плотины по направлению в сторону улицы Челюскинцев.