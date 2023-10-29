В Нижнем Тагиле пожилой женщине стало плохо на обочине и она попала под машину

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Кадрами с места происшествия поделилась подписчица сообщества «Инцидент Нижний Тагил». Согласно видеоролику, вокруг пенсионерки после произошедшего столпились люди.
Как рассказали редакции TagilCity.ru в Госавтоинспекции Нижнего Тагила, в тот день неравнодушные водители автомобилей Mazda и Skoda остановились возле места аварии и помогли пострадавшей.
Они не проехали мимо чужой беды, а остановились и оказали помощь пожилой женщине, которой стало плохо при передвижении по обочине. Они связались с родственниками и вызвали скорую помощь, — добавили в ГИБДД.
В Госавтоинспекции этого дорожно-транспортного происшествия не зарегистрировано.
Ранее ДТП с тремя автомобилями произошло в Нижнем Тагиле. Все они получили механические повреждения.