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На обочине дороги в Нижнем Тагиле пенсионерка попала под колеса

В Нижнем Тагиле пожилой женщине стало плохо на обочине и она попала под машину

29 октября 2023, 08:51
Фото: 1MI

На обочине дороги в Нижнем Тагиле пенсионерка попала под колеса

В Нижнем Тагиле под колеса легковой машины попала женщина, которая шла по обочине дороги. Это произошло 28 октября примерно в 16:00 на улице Островского, недалеко от плотины по направлению в сторону улицы Челюскинцев.

Кадрами с места происшествия поделилась подписчица сообщества «Инцидент Нижний Тагил». Согласно видеоролику, вокруг пенсионерки после произошедшего столпились люди.

Как рассказали редакции TagilCity.ru в Госавтоинспекции Нижнего Тагила, в тот день неравнодушные водители автомобилей Mazda и Skoda остановились возле места аварии и помогли пострадавшей.

Они не проехали мимо чужой беды, а остановились и оказали помощь пожилой женщине, которой стало плохо при передвижении по обочине. Они связались с родственниками и вызвали скорую помощь, — добавили в ГИБДД.

В Госавтоинспекции этого дорожно-транспортного происшествия не зарегистрировано.

Ранее ДТП с тремя автомобилями произошло в Нижнем Тагиле. Все они получили механические повреждения.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Авто#ГИБДД#Помощь#Скорая помощь#Пожилая женщина#Родственники#Плотина#Госавтоинспекция#Skoda#Обочина#Mazda#Дарья Сорокина
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