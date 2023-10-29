В Нижней Салде мальчик подышал газом и умер

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
С отцом мать Вани была разведена, но ребенок часто приходил к нему и бабушке в гости, сообщает «Урал Мэш».
В очередной раз он школы зашел к ним в гости с 16-летним другом Максимом. В какой-то момент они закрылись в комнате, нашли старый баллон для заправки зажигалок и стали дышать газом.
В результате Иван начал задыхаться и Максим позвал на помощь. Отец повез ребенка в больницу, но не успел — по дороге Ваня скончался от отека легких.
Ранее сообщалось, что 16-летний подросток из Верхней Пышмы скончался в больнице после употребления наркотиков. К этому мальчика склонил его 20-летний приятель.