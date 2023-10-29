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Подросток надышался газом из баллона в Нижней Салде и умер

В Нижней Салде мальчик подышал газом и умер

29 октября 2023, 05:45
Фото: Midjourney

Подросток надышался газом из баллона в Нижней Салде и умер

13-летний подросток из Нижней Салды надышался газом и скончался. Мальчика звали Иван, он жил с мамой.

С отцом мать Вани была разведена, но ребенок часто приходил к нему и бабушке в гости, сообщает «Урал Мэш».

В очередной раз он школы зашел к ним в гости с 16-летним другом Максимом. В какой-то момент они закрылись в комнате, нашли старый баллон для заправки зажигалок и стали дышать газом.

В результате Иван начал задыхаться и Максим позвал на помощь. Отец повез ребенка в больницу, но не успел — по дороге Ваня скончался от отека легких.

Ранее сообщалось, что 16-летний подросток из Верхней Пышмы скончался в больнице после употребления наркотиков. К этому мальчика склонил его 20-летний приятель.

В Нижнем Тагиле подростки дышали газом от зажигалок
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#Происшествия#Верхняя и Нижняя Салда#Больница#Смерть#Отец#ГАЗ#Бабушка#Подросток#Отек легких#Дарья Сорокина
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