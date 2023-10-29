tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

В Свердловской области объявлены сложные погодные условия для автомобилей

В Свердловской области дорожники попросили водителей не садиться за руль

29 октября 2023, 07:56
Фото: 1MI

В Свердловской области объявлены сложные погодные условия для автомобилей

В Свердловской области дорожники призвали водителей не садиться за руль в связи со сложной дорожной обстановкой. Они отметили, что альтернативой автомобилю может стать железнодорожный транспорт.

Особенно это было бы актуально для свердловчан при поездках на дальние расстояния, сообщает департамент информационной политики правительства Свердловской области.

В регионе активно развиваются скоростные ж/д перевозки. Сейчас в регионе курсируют 32 «Ласточки» и 252 пригородных поезда. Они ездят по восьми направлениям.

Альтернативой машине могут послужить следующие маршруты:

  • трасса «Пермь-Екатеринбург»: «Ласточки» «Екатеринбург-Красноуфимск», «Пермь-Екатеринбург»;
  • трасса «Екатеринбург-Тюмень»: по территории Свердловской области электрический поезд «Екатеринбург-Камышлов»;
  • Режевской тракт (Екатеринбург-Реж-Алапаевск): пригородный поезд «Екатеринбург-Алапаевск»;
  • Екатеринбург-аэропорт Кольцово: пригородные поезда «Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пассажирский — Аэропорт Кольцово»;
  • трасса «Екатеринбург-Шадринск-Курган»: ласточки «Екатеринбург-Каменск-Уральский», «Екатеринбург-Курган»;
  • трасса «Екатеринбург-Челябинск»: пригородные поезда «Орлан» Екатеринбург-Челябинск», «Екатеринбург-Верхний Уфалей»;
  • Серовский тракт (Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов): «Ласточка» «Екатеринбург-Серов», «Екатеринбург-Нижний Тагил», «Екатеринбург-Качканар»;
  • Первоуральск-Шаля: ласточка «Екатеринбург — Кузино-Шаля».

Ранее жители Нижнего Тагила жаловались на гололед на тротуарах и проезжей части. Они говорили, что им сложно передвигаться по улицам.

Ветер, гололед, метели. В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение
Узнать подробнее
#Транспорт#Свердловская область#Трасса#Водители#Дорожники#Дарья Сорокина#Железнодорожный транспорт
Подпишитесь
Хозяйка в больнице: по решению суда из приюта в квартире тагильчанки вывезли 35 собак
26 октября, 13:25
Цены растут, водителей мало: что происходит с такси в Нижнем Тагиле
26 октября, 14:04
Жертва требует реальный срок: виновник пьяного ДТП в Нижнем Тагиле все еще на свободе
25 октября, 16:08
Ветер, гололед, метели. В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение
Вчера, 15:10
Педагог кинологической группы «Ангельские псы» из Нижнего Тагила победила в конкурсе
Вчера, 06:49
Средний чек на обслуживание автомобиля в Екатеринбурге вырос за год на 21%
Вчера, 14:05