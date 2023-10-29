В Свердловской области дорожники попросили водителей не садиться за руль

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Особенно это было бы актуально для свердловчан при поездках на дальние расстояния, сообщает департамент информационной политики правительства Свердловской области.
В регионе активно развиваются скоростные ж/д перевозки. Сейчас в регионе курсируют 32 «Ласточки» и 252 пригородных поезда. Они ездят по восьми направлениям.
Альтернативой машине могут послужить следующие маршруты:
Ранее жители Нижнего Тагила жаловались на гололед на тротуарах и проезжей части. Они говорили, что им сложно передвигаться по улицам.