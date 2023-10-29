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33-летняя женщина пропала в Свердловской области

В Свердловской области ищут невысокую длинноволосую женщину в голубом пуховике

29 октября 2023, 07:17
Фото: 1MI

33-летняя женщина пропала в Свердловской области

В Верх-Нейвинском районе Свердловской области пропала 33-летняя женщина. Ее ищут уже трое суток — о ней ничего не известно с 26 октября.

Зовут пропавшую Гиесзода Гулафшон, сообщили поисковики отряда «Лиза Алерт». Ее рост — 150 см. У нее длинные черные волосы по пояс. У женщины карие глаза и нормальное телосложение.

Фото: "Лиза Алерт"

На момент пропажи на ней был надет голубой пуховик до колен, черные сапоги до щиколотки и синяя шапка. Она нуждается в медпомощи. Всех тех, кто видел Гиесзоду, просят позвонить по телефонам, указанным в ориентировке.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге сутки ищут худощавую 14-летнюю девушку. Ее зовут Кузнецова Алиса.

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#Происшествия#Свердловская область#Женщина#Пропажа#Поиски#Дарья Сорокина
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