В Свердловской области ищут невысокую длинноволосую женщину в голубом пуховике

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Зовут пропавшую Гиесзода Гулафшон, сообщили поисковики отряда «Лиза Алерт». Ее рост — 150 см. У нее длинные черные волосы по пояс. У женщины карие глаза и нормальное телосложение.
На момент пропажи на ней был надет голубой пуховик до колен, черные сапоги до щиколотки и синяя шапка. Она нуждается в медпомощи. Всех тех, кто видел Гиесзоду, просят позвонить по телефонам, указанным в ориентировке.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге сутки ищут худощавую 14-летнюю девушку. Ее зовут Кузнецова Алиса.