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Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

В Екатеринбурге власти заключат контакты с перевозчиками на три года

Власти Екатеринбурга нашли способ решения проблемы с транспортом

29 октября 2023, 08:09
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге власти заключат контакты с перевозчиками на три года

Власти Екатеринбурга планируют подписать трехлетний контракт с перевозчиками. Так они хотят решить проблему с общественным транспортом.

Всего в городе работает 69 маршрутов автобусов. Перевозчики впервые получат право на заключение трехлетнего контракта на перевозку пассажиров, отметили в администрации.

По их данным, в этом заинтересованы как сами перевозчики, так и власти города. Благодаря длительности новых контрактов, перевозчики смогут планировать свою работу, прогнозировать риски и обновлять автобусы, а также увеличивать штат водителей.

Ранее сообщалось, что будут упразднены маршруты №108 (Екатеринбург — Верхняя Пышма) и №111 (Екатеринбург — Верхняя Пышма — Среднеуральск).

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#Транспорт#Работа#Администрация#Пассажиры#Водители#Общественный транспорт#Автобусы#Екатеринбург#Перевозчики#Дарья Сорокина
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