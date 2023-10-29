Власти Екатеринбурга нашли способ решения проблемы с транспортом

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Всего в городе работает 69 маршрутов автобусов. Перевозчики впервые получат право на заключение трехлетнего контракта на перевозку пассажиров, отметили в администрации.
По их данным, в этом заинтересованы как сами перевозчики, так и власти города. Благодаря длительности новых контрактов, перевозчики смогут планировать свою работу, прогнозировать риски и обновлять автобусы, а также увеличивать штат водителей.
Ранее сообщалось, что будут упразднены маршруты №108 (Екатеринбург — Верхняя Пышма) и №111 (Екатеринбург — Верхняя Пышма — Среднеуральск).