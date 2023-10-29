Житель Нижнего Тагила выплатил более миллиона алиментов после «подсказки» приставов

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Исполнительное производство о взыскании с отца ¼ части всех видов заработка было возбуждено Дзержинским отделением судебных приставов, сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
Известно, что мужчина не платил алименты на дочь и всячески уклонялся от уплаты. Далее его привлекли к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей). Ему назначили 80 часов обязательных работ.
Мужчина отбыл наказание, а после трудоустроился. На зарплату приставами было обращено взыскание. Мужчина проработал в организации пять месяцев и уволился, а затем стал скрываться от приставов.
Тогда было возбуждено уже уголовное дело по статье 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей). По этой статье ему грозил тюремный срок на 1 год. После этого мужчина погасил задолженность.