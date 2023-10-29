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Житель Нижнего Тагила отдал более миллиона алиментов после возбуждения дела

Житель Нижнего Тагила выплатил более миллиона алиментов после «подсказки» приставов

29 октября 2023, 11:33
Фото: Midjourney

Житель Нижнего Тагила отдал более миллиона алиментов после возбуждения дела

Житель Нижнего Тагила после возбуждения уголовного дела погасил миллионный долг перед 13-летней дочерью. В общей сложности он выплатил 1,1 млн рублей.

Исполнительное производство о взыскании с отца ¼ части всех видов заработка было возбуждено Дзержинским отделением судебных приставов, сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Известно, что мужчина не платил алименты на дочь и всячески уклонялся от уплаты. Далее его привлекли к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей). Ему назначили 80 часов обязательных работ.

Мужчина отбыл наказание, а после трудоустроился. На зарплату приставами было обращено взыскание. Мужчина проработал в организации пять месяцев и уволился, а затем стал скрываться от приставов.

Тогда было возбуждено уже уголовное дело по статье 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей). По этой статье ему грозил тюремный срок на 1 год. После этого мужчина погасил задолженность.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Уголовное дело#Долг#Приставы#Алименты#Дочка#Дарья Сорокина
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