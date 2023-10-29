tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

В Омске мужчина убил 18-летнюю беременную сожительницу

Житель Омска убил 18-летнюю беременную возлюбленную и пытался спрятать тело

29 октября 2023, 12:55
Фото: Midjourney

В Омске мужчина убил 18-летнюю беременную сожительницу

35-летний мужчина из Омска до смерти избил свою 18-летнюю девушку, которая была на третьем месяце беременности.

Было возбуждено уголовное дело, пишет «Город 55». Тело девушки нашли в надворной постройке на территории дома по улице Средняя. Позднее выяснилось, что туда его принес сожитель, таким образом пытаясь скрыть следы преступления.

На теле девушки были зафиксированы следы насильственной смерти. Омич задержан, ему предъявлено обвинение по п. г ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство беременной).

Следствие полагает, что пара выпивала, и в какой-то момент между ними произошел конфликт. Мужчина избил девушку до смерти, и она скончалась на месте.

Предполагаемый злоумышленник заключен под стражу на 2 месяца. Расследование продолжается.

Прибил ноги к доске и поджег: житель Екатеринбурга чуть не убил сожительницу
Узнать подробнее
Читайте также:
«Говорил, что в командировке»: пермяк убил отца и год хранил тело в диванеВ Невьянске психбольной дедушка убил женуУбивший шпица психопат из Екатеринбурга продолжает кошмарить соседей
#Происшествия#Омск#Смерть#Убийство#Криминал#Беременность#Задержание#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Хозяйка в больнице: по решению суда из приюта в квартире тагильчанки вывезли 35 собак
26 октября, 13:25
Цены растут, водителей мало: что происходит с такси в Нижнем Тагиле
26 октября, 14:04
Жертва требует реальный срок: виновник пьяного ДТП в Нижнем Тагиле все еще на свободе
25 октября, 16:08
Ветер, гололед, метели. В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение
Вчера, 15:10
Педагог кинологической группы «Ангельские псы» из Нижнего Тагила победила в конкурсе
Вчера, 06:49
Средний чек на обслуживание автомобиля в Екатеринбурге вырос за год на 21%
Вчера, 14:05