Житель Омска убил 18-летнюю беременную возлюбленную и пытался спрятать тело

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Было возбуждено уголовное дело, пишет «Город 55». Тело девушки нашли в надворной постройке на территории дома по улице Средняя. Позднее выяснилось, что туда его принес сожитель, таким образом пытаясь скрыть следы преступления.
На теле девушки были зафиксированы следы насильственной смерти. Омич задержан, ему предъявлено обвинение по п. г ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство беременной).
Следствие полагает, что пара выпивала, и в какой-то момент между ними произошел конфликт. Мужчина избил девушку до смерти, и она скончалась на месте.
Предполагаемый злоумышленник заключен под стражу на 2 месяца. Расследование продолжается.