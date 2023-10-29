Злоумышленники облили краской десяток машин в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
О случившемся рассказали очевидцы в telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Кто-то залил краской ночью все машины, — написал екатеринбуржец.
Судя по кадрам с мест событий, все машины, стоящие возле ограждения, облиты зеленой краской.
В комментариях к посту пользователи telegram выразили уверенность в том, что злоумышленников найдут.
По камерам найдут, если и парковка платная, вопрос к охраннику уже будут, — написали екатеринбуржцы.
А кто-то высказался, что на платных парковках за деньги автовладельцу предоставляют только место, а охрана недвижимого имущества там никого не заботит. А некоторые задавались философскими вопросами.
Считается ли порчей имущества изменение спектра отражательной способности поверхности, не влияющее на свойства имущества при эксплуатации? — написал один из пользователей telegram.