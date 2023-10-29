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Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Екатеринбурге злоумышленники облили краской десяток машин

Злоумышленники облили краской десяток машин в Екатеринбурге

29 октября 2023, 12:29
Фото: 1MI

Екатеринбурге злоумышленники облили краской десяток машин

В Екатеринбурге неизвестные облили краской десяток машин, стоящих на парковке за забором. Это произошло на улице Новгородцевой, около дома №13.

О случившемся рассказали очевидцы в telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Кто-то залил краской ночью все машины, — написал екатеринбуржец.

Судя по кадрам с мест событий, все машины, стоящие возле ограждения, облиты зеленой краской.

В комментариях к посту пользователи telegram выразили уверенность в том, что злоумышленников найдут.

По камерам найдут, если и парковка платная, вопрос к охраннику уже будут, — написали екатеринбуржцы.

А кто-то высказался, что на платных парковках за деньги автовладельцу предоставляют только место, а охрана недвижимого имущества там никого не заботит. А некоторые задавались философскими вопросами.

Считается ли порчей имущества изменение спектра отражательной способности поверхности, не влияющее на свойства имущества при эксплуатации? — написал один из пользователей telegram.
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#Происшествия#Парковка#Охрана#Машины#Краска#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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