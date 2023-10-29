tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Коллеги рассказали о погибшем полицейском из Екатеринбурга

Знакомые рассказали о полицейском, труп которого был найден Екатеринбурге

29 октября 2023, 10:39
Фото: Midjourney

Коллеги рассказали о погибшем полицейском из Екатеринбурга

Коллеги рассказали о полицейском Рудольфе Габтрахманове, тело которого было найдено в Екатеринбурге. Он был майором МВД из ОП №2.

Тело полицейского было найдено на 23 этаже дома на Базовом переулке. Накануне он уезжал из города, пишет «КП-Екатеринбург».

В утреннее время 28 октября Рудольф одним из первых приехал к дому на улице Новгородцевой, где нашли тела двух пенсионеров. Они, как предварительно известно, были убиты. На теле полицейского были обнаружены три пулевых ранения.

По словам знакомых погибшего, он был отличным человеком. У него остались жена и двое детей.

Должен был детей забрать с дачи у тестя. Предпосылок к самоубийству точно не было. Версия с убийством также отрабатывается, — рассказали коллеги участкового.

В СУ СКР по региону пока воздерживаются от комментирования этого ЧП.

Ранее сообщалось, что скончавшийся полицейский жил в этом же доме. После произошедшего весь личный состав УМВД Екатеринбурга поднят по тревоге.

На вокзале в Екатеринбурге нашли труп мужчины: на месте работают следователи
Узнать подробнее
Читайте также:
На территории ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле был найден труп мужчиныВ Карпинске нашли труп давно пропавшего мужчиныЖитель Сухого Лога сидел сутки в квартире с трупом сожительницы
#Дети#Пенсионеры#Убийство#Труп#Криминал#Дом#МВД#Полицейский#Самоубийство#Жена#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Хозяйка в больнице: по решению суда из приюта в квартире тагильчанки вывезли 35 собак
26 октября, 13:25
Цены растут, водителей мало: что происходит с такси в Нижнем Тагиле
26 октября, 14:04
Жертва требует реальный срок: виновник пьяного ДТП в Нижнем Тагиле все еще на свободе
25 октября, 16:08
Ветер, гололед, метели. В Свердловской области объявлено экстренное предупреждение
Вчера, 15:10
Педагог кинологической группы «Ангельские псы» из Нижнего Тагила победила в конкурсе
Вчера, 06:49
Средний чек на обслуживание автомобиля в Екатеринбурге вырос за год на 21%
Вчера, 14:05