Знакомые рассказали о полицейском, труп которого был найден Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Тело полицейского было найдено на 23 этаже дома на Базовом переулке. Накануне он уезжал из города, пишет «КП-Екатеринбург».
В утреннее время 28 октября Рудольф одним из первых приехал к дому на улице Новгородцевой, где нашли тела двух пенсионеров. Они, как предварительно известно, были убиты. На теле полицейского были обнаружены три пулевых ранения.
По словам знакомых погибшего, он был отличным человеком. У него остались жена и двое детей.
Должен был детей забрать с дачи у тестя. Предпосылок к самоубийству точно не было. Версия с убийством также отрабатывается, — рассказали коллеги участкового.
В СУ СКР по региону пока воздерживаются от комментирования этого ЧП.
Ранее сообщалось, что скончавшийся полицейский жил в этом же доме. После произошедшего весь личный состав УМВД Екатеринбурга поднят по тревоге.