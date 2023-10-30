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Несколько десятков жителей Свердловской области пострадали в ДТП за сутки

23 человека пострадали в ДТП в Свердловской области за сутки из-за неубранных дорог

30 октября 2023, 15:45
Фото: 1MI

Несколько десятков жителей Свердловской области пострадали в ДТП за сутки

В Свердловской области пострадали 23 человека в авариях, которые случились 29 и 30 октября 2023 года. ДТП произошли из-за плохих погодных и дорожных условий.

Так, 29 октября в регионе произошла 61 авария, в которых пострадали 14 человек, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Всего за прошедшие сутки в области получили повреждения 23 человека, трое из них дети. Трое человек скончались.

Напомним, утром 30 октября 2023 года в Свердловской области отменили автобусные рейсы Первоуральск — Ревда. Отменить поездки пришлось из-за того, что на дороге образовался огромный затор в связи с обильным снегопадом в регионе.

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