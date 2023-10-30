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Updated Сегодня, 14:45

Житель Екатеринбурга избил водителя за столкновение с его машиной

Бил по голове: мужчина в Екатеринбурге избил водителя, который его подрезал

30 октября 2023, 14:45
Фото: Midjourney

Житель Екатеринбурга избил водителя за столкновение с его машиной

В Екатеринбурге водитель Hyundai Solaris подрезал на дороге автомобиль. Инцидент произошел на Южном автовокзале 30 октября 2023 года.

Владелец пострадавшей машины набросился на водителя иномарки и стал его бить по голове и пинать ногами, пишет Е1.

После этого он вытащил автомобилиста из салона. Выяснение отношений у горожан продолжилось на проезжей части. Разнимать двух мужчин пришлось людям, которые проходили мимо.

Напомним, вечером 27 октября 2023 года в Екатеринбурге между собой устроили драку двое водителей. Инцидент случился возле магазина «Леруа Мерлен». По какой причине у них произошел конфликт — неизвестно.

«Пытался выпендриваться!»: в Екатеринбурге на дороге подрались водители
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