Бил по голове: мужчина в Екатеринбурге избил водителя, который его подрезал

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Владелец пострадавшей машины набросился на водителя иномарки и стал его бить по голове и пинать ногами, пишет Е1.
После этого он вытащил автомобилиста из салона. Выяснение отношений у горожан продолжилось на проезжей части. Разнимать двух мужчин пришлось людям, которые проходили мимо.
Напомним, вечером 27 октября 2023 года в Екатеринбурге между собой устроили драку двое водителей. Инцидент случился возле магазина «Леруа Мерлен». По какой причине у них произошел конфликт — неизвестно.