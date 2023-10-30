«Быть чемпионами России — круто»: инвалиды из Тагила выиграли в футболе на колясках

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Состязания проходили в одном из городов-отелей в Сочи. 29 октября футболисты на инвалидных креслах сразились в футбольном матче с московским футбольным клубом «Скорпион». Счет матча — 1:0 в пользу тагильчан. Ранее уральская команда провела две встречи на групповом этапе, которые закончились вничью. Это позволило тагильчанам занять вторую строчку в группе и попасть в плей-офф.
В состав команды из Нижнем Тагила вошли пятеро футболистов — тренер и игрок Александр Коченков, Николай Щетинин, Дмитрий Козицын и Иван Гражданов, а также Максим Зяблицев в запасе.
Этап турнира «Стальная воля» в Сочи спортсменам дался сложнее, чем матч в Нижнем Тагиле, поделился с TagilCity.ru Александр Коченков. Как пояснил спортсмен, соперник уже посмотрел стиль игры тагильчан, кроме того, была непривычная площадка. А еще у ФК «Шаг вперед» по техническим причинам — из-за отсутствия колясок — с июня не было ни одной тренировки.
Быть чемпионами России, это круто. Но если это было бы на нашей площадке с нашими зрителями, с нашими болельщиками, которые у нас появились в Нижнем Тагиле, это, конечно, было бы несравнимо. На первом этапе, когда мы выиграли, было до мурашек. Команда показала себя достойно. Мы очень сплотились. Хочется поблагодарить всю команду — и техников, которые обслуживают коляски, и организаторов, всех! Хочется поблагодарить администрацию Нижнего Тагила, за то, что поддерживает нас, Российский футбольный союз за организацию подобных турниров, — отметил в беседе с корреспондентом TagilCity.ru Александр Коченков.
В следующем году дисциплина — футбол на электроколясках — станет официальным видом спорта в России, сообщил Александр. Это значит, что будут проводится официальные соревнования общероссийского уровня, на которых тагильчане планируют показывать высокие результаты. Сейчас команда «Шаг вперед» находится в поиске спонсоров для покупки новых электроколясок: одна такая стоит более полумиллиона рублей.