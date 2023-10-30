«Быть чемпионами России — круто»: инвалиды из Тагила выиграли в футболе на колясках

Этап турнира «Стальная воля» в Сочи спортсменам дался сложнее, чем матч в Нижнем Тагиле, поделился с TagilCity.ru Александр Коченков. Как пояснил спортсмен, соперник уже посмотрел стиль игры тагильчан, кроме того, была непривычная площадка. А еще у ФК «Шаг вперед» по техническим причинам — из-за отсутствия колясок — с июня не было ни одной тренировки.