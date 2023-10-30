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Эффективное лечение любых проблем опорно-двигательной системы в сети клиник ЦМРТ

Эффективное лечение любых проблем опорно-двигательной системы в сети клиник ЦМРТ

30 октября 2023, 07:37
Фото: 1MI
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Уже более 10 лет сеть медицинских центров ЦМРТ специализируется на оказании комплексной помощи пациентам с проблемами опорно-двигательной системы. Лечат заболевания суставов, позвоночника, мышечные боли, последствия травм и многое другое.

В центрах работает опытная команда врачей, использующих современные методы диагностики и лечения. Клиника стремится оказывать максимально эффективную помощь каждому обратившемуся пациенту.

Современное оборудование для точной диагностики

Первый и важнейший этап в лечении любого заболевания — точная диагностика причины боли или дискомфорта. Для этого центры клиник ЦМРТ оснащены новейшим диагностическим оборудованием от ведущих мировых производителей:

  • магнитно-резонансные томографы открытого и закрытого типа последнего поколения;
  • 64-срезовый компьютерный томограф с высоким разрешением;
  • уникальные аппараты бесконтактной диагностики повреждений позвоночника Diers;
  • цифровые рентгеновские комплексы с низким уровнем лучевой нагрузки.

Благодаря такому оснащению врачи клиники могут получить максимально подробную информацию о состоянии суставов, позвонков, межпозвонковых дисков и других элементов опорно-двигательной системы. Это позволяет поставить точный диагноз и подобрать эффективное лечение.

Комплексный подход для полного выздоровления

ЦМРТ не ограничивается только диагностикой, а оказывает пациентам полный комплекс услуг для выздоровления:

  • консультации опытных специалистов, которые подробно объяснят суть проблемы и дадут рекомендации по лечению;
  • современные методы физиотерапии: массаж, лечебная физкультура, мануальная терапия и другие;
  • безоперационные методы лечения, позволяющие быстро уменьшить боль и воспаление;
  • процедуры для восстановления, такие как внутривенные капельницы, внутримышечные уколы, занятия на тренажерах;
  • методы реабилитации для полного возвращения к активной жизни.

Благодаря комплексному подходу пациент последовательно проходит все этапы лечения под наблюдением опытных специалистов клиник ЦМРТ.

Современный центр восстановления и реабилитации

Для пациентов, перенесших травмы или сложные операции на опорно-двигательной системе, очень важно пройти полноценный курс реабилитации. Именно для этого ЦМРТ открыли специальный центр восстановления и реабилитации.

Центр оснащен самым современным оборудованием для механотерапии — метода лечения движением. Среди новейших тренажеров:

  • Артромот — тренажер для разработки коленных и тазобедренных суставов;
  • Кинетек — для тренировки мышц и суставов кисти;
  • Айдфлекс — универсальный тренажер для всех суставов;
  • Ньютон — для восстановления после травм плеча.

Регулярные занятия на этих тренажерах в сочетании с лечебной физкультурой и массажем позволяют гораздо быстрее восстановить подвижность суставов и мышечную силу.

На сайте https://mrtpetrograd.ru можно ознакомиться с перечнем услуг и ценами клиники ЦМРТ на Петроградской стороне.

Передовые методы лечения

В центрах клиник ЦМРТ активно применяют новейшие медицинские методики, такие как:

  • Регенеративная медицина — использование клеточных технологий для стимуляции восстановительных процессов в тканях пациента. Это помогает при артрозе, артритах, остеохондрозе.
  • Телемедицина — удаленная консультация снимков МРТ и КТ опытными рентгенологами и нейрохирургами. Применяется в сложных и неоднозначных случаях.
  • Холодный плазмолифтинг — инновационная методика омоложения и лечения хрящевой ткани суставов.

Применение таких передовых технологий позволяет добиваться лучших результатов лечения и быстрее избавлять пациентов от боли.

Врачи высшей квалификации

Все современное оснащение было бы бесполезно без профессионализма сотрудников. В штате центров ЦМРТ работают:

  • опытные травматологи-ортопеды, неврологи, ревматологи, мануальные терапевты;
  • врачи-диагносты: рентгенологи, врачи ультразвуковой диагностики, врачи КТ и МРТ;
  • физиотерапевты, методисты ЛФК, массажисты;
  • медицинские сестры и реабилитологи.

В целом в команде ЦМРТ более 120 человек. Средний стаж работы врачей — 10 лет. Многие имеют ученые степени кандидата и доктора наук.

Все они регулярно проходят курсы повышения квалификации, посещают профильные конференции и симпозиумы, знакомятся с новейшими методиками лечения.

Комфорт и удобство для пациентов

Сеть клиник ЦМРТ искренне ценит каждого, кто обращается за помощью. Поэтому старается сделать процесс лечения максимально комфортным:

  • расположение рядом со станциями метро — никаких проблем с доступом;
  • собственная бесплатная парковка у каждой клиники;
  • просторные холлы, уютные кабинеты, комфортные кресла для ожидания и процедур;
  • вежливый и внимательный персонал, работающий слаженно как единый механизм;
  • регулярные акции и специальные предложения для постоянных пациентов.

ЦМРТ искренне заботится о здоровье и комфорте каждого, кто приходит в центры. Это их профессиональный долг, призвание и философия работы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ. Лицензия № Л041-01148-78/00297987 от 20.03.2015.

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