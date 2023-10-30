Эффективное лечение любых проблем опорно-двигательной системы в сети клиник ЦМРТ

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
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Updated Сегодня, 07:48
В центрах работает опытная команда врачей, использующих современные методы диагностики и лечения. Клиника стремится оказывать максимально эффективную помощь каждому обратившемуся пациенту.
Современное оборудование для точной диагностики
Первый и важнейший этап в лечении любого заболевания — точная диагностика причины боли или дискомфорта. Для этого центры клиник ЦМРТ оснащены новейшим диагностическим оборудованием от ведущих мировых производителей:
Благодаря такому оснащению врачи клиники могут получить максимально подробную информацию о состоянии суставов, позвонков, межпозвонковых дисков и других элементов опорно-двигательной системы. Это позволяет поставить точный диагноз и подобрать эффективное лечение.
Комплексный подход для полного выздоровления
ЦМРТ не ограничивается только диагностикой, а оказывает пациентам полный комплекс услуг для выздоровления:
Благодаря комплексному подходу пациент последовательно проходит все этапы лечения под наблюдением опытных специалистов клиник ЦМРТ.
Современный центр восстановления и реабилитации
Для пациентов, перенесших травмы или сложные операции на опорно-двигательной системе, очень важно пройти полноценный курс реабилитации. Именно для этого ЦМРТ открыли специальный центр восстановления и реабилитации.
Центр оснащен самым современным оборудованием для механотерапии — метода лечения движением. Среди новейших тренажеров:
Регулярные занятия на этих тренажерах в сочетании с лечебной физкультурой и массажем позволяют гораздо быстрее восстановить подвижность суставов и мышечную силу.
На сайте https://mrtpetrograd.ru можно ознакомиться с перечнем услуг и ценами клиники ЦМРТ на Петроградской стороне.
Передовые методы лечения
В центрах клиник ЦМРТ активно применяют новейшие медицинские методики, такие как:
Применение таких передовых технологий позволяет добиваться лучших результатов лечения и быстрее избавлять пациентов от боли.
Врачи высшей квалификации
Все современное оснащение было бы бесполезно без профессионализма сотрудников. В штате центров ЦМРТ работают:
В целом в команде ЦМРТ более 120 человек. Средний стаж работы врачей — 10 лет. Многие имеют ученые степени кандидата и доктора наук.
Все они регулярно проходят курсы повышения квалификации, посещают профильные конференции и симпозиумы, знакомятся с новейшими методиками лечения.
Комфорт и удобство для пациентов
Сеть клиник ЦМРТ искренне ценит каждого, кто обращается за помощью. Поэтому старается сделать процесс лечения максимально комфортным:
ЦМРТ искренне заботится о здоровье и комфорте каждого, кто приходит в центры. Это их профессиональный долг, призвание и философия работы.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ. Лицензия № Л041-01148-78/00297987 от 20.03.2015.