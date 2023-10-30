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Published Сегодня, 15:08

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Updated Сегодня, 15:10

Экоитоги в Тагиле, вспышка менингита и первые жертвы гололеда

Экоитоги в Тагиле, вспышка менингита и первые жертвы гололеда

30 октября 2023, 15:08
Фото: Midjourney
Итоги недели: от юных экологов до сероводорода. Вспышка опасной болезни среди детей Нижнего Тагила. Чемпионы России: тагильские инвалиды одержали победу в чемпионате по футболу, а также финалисты ТЭФИ KIDS 2023 и пора гололеда: самое важное, что произошло за 30 октября в Нижнем Тагиле и не только.

Газоанализатор опять зафиксировал превышение выбросов сероводорода в воздух, а тагильские школьники-экологи одержали победу в первом всероссийском экологическом форуме на конкурсе в Челябинске. Юные экологи из Нижнего Тагила вошли в состав сборной команды Свердловской области.

Итоги недели в Нижнем Тагиле: воздух с сероводородом и успехи юных экологов
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В Нижнем Тагиле с самого начала учебного года и до сегодняшнего дня уже зарегистрировано 83 случая заболевания менингиальной формой энтеровирусной инфекции. В 49 учебных заведениях в некоторых группах и классах уже объявлен карантин.

Вспышка менингита. 83 ребенка в Нижнем Тагиле заразились опасной болезнью
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Пятеро футболистов из Нижнего Тагила, выступающие на инвалидных колясках, вышли в финал по футболу турнира «Стальная воля», который проходил в Сочи, и победили. Инвалиды-колясочники стали чемпионами России. Уральская команда завоевали первенство одержав победу над московским футбольным клубом «Скорпион» со счетом — 1:0 в пользу тагильчан.

«Быть чемпионами России — круто»: инвалиды из Тагила выиграли в футболе на колясках
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Команда киностудии ШКИД из Нижнего Тагила стала единственной в своей возрастной категории, которая попала в финал Национальной телевизионной премии ТЭФИ KIDS 2023. Проект, с которым ребята попали в финал, является безбюджетным и создан силами самих подростков.

«Это счастье!». Школьники из Нижнего Тагила стали финалистами премии ТЭФИ KIDS 2023
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С начала октября в Нижнем Тагиле жертвами гололеда стали уже десятки человек. В Дзержинском районе зафиксировано наибольшее количество обращений с травмами, связанными с гололедом. Дорожные службы призывают граждан соблюдать крайнюю осторожность при передвижении.

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Итоги недели в Нижнем Тагиле: воздух с сероводородом и успехи юных экологов
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