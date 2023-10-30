Экоитоги в Тагиле, вспышка менингита и первые жертвы гололеда

Итоги недели: от юных экологов до сероводорода. Вспышка опасной болезни среди детей Нижнего Тагила. Чемпионы России: тагильские инвалиды одержали победу в чемпионате по футболу, а также финалисты ТЭФИ KIDS 2023 и пора гололеда: самое важное, что произошло за 30 октября в Нижнем Тагиле и не только.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле