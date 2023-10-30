Экоитоги в Тагиле, вспышка менингита и первые жертвы гололеда

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Газоанализатор опять зафиксировал превышение выбросов сероводорода в воздух, а тагильские школьники-экологи одержали победу в первом всероссийском экологическом форуме на конкурсе в Челябинске. Юные экологи из Нижнего Тагила вошли в состав сборной команды Свердловской области.
В Нижнем Тагиле с самого начала учебного года и до сегодняшнего дня уже зарегистрировано 83 случая заболевания менингиальной формой энтеровирусной инфекции. В 49 учебных заведениях в некоторых группах и классах уже объявлен карантин.
Пятеро футболистов из Нижнего Тагила, выступающие на инвалидных колясках, вышли в финал по футболу турнира «Стальная воля», который проходил в Сочи, и победили. Инвалиды-колясочники стали чемпионами России. Уральская команда завоевали первенство одержав победу над московским футбольным клубом «Скорпион» со счетом — 1:0 в пользу тагильчан.
Команда киностудии ШКИД из Нижнего Тагила стала единственной в своей возрастной категории, которая попала в финал Национальной телевизионной премии ТЭФИ KIDS 2023. Проект, с которым ребята попали в финал, является безбюджетным и создан силами самих подростков.
С начала октября в Нижнем Тагиле жертвами гололеда стали уже десятки человек. В Дзержинском районе зафиксировано наибольшее количество обращений с травмами, связанными с гололедом. Дорожные службы призывают граждан соблюдать крайнюю осторожность при передвижении.