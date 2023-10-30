Гололед открыл охоту: в Нижнем Тагиле десятки людей уже обратились в травму

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
26 человек обратились в травмпункты города с начала октября 2023 года. В горбольнице №1 с травмами, связанными с падениями по причине гололеда, за октябрь 2023 года уже обратились 19 человек. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период в 2022 году.
Случаи обращений в связи с падениями участились как в стационар, так и в травматологический пункт. За октябрь в связи с падениями в гололёд в травмпункт обратилось 19 человек, — рассказывает TagilCity.ru Оксана Медведева, помощник руководителя ГБ № 1.
В городской больнице №4 ситуация немного благоприятней. К слову, в 2021 году, в начале ноября, в травмпункт больницы обратились уже 168 человек.
Статистика зарегистрированных травм в травматологическом пункте с 12.10.2023 по
16.10.2023 — 3 пациента, с 23.10.2023 по настоящее время — 4 пациента, детей нет. Наиболее часто встречающиеся травмы: перелом лучевой кости, растяжение связок, — рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе ГБ № 4.
В пресс-службе Демидовской больницы редакции TagilCity.ru ответили, что в октябре 2023 года обращение граждан с травмами из-за гололеда не учащались, но и количество зарегистрированных не назвали.
Конец осени и начало весны — самое время для гололеда: снег выпадает и быстро тает из-за перепадов температур. При этом достаточно прохладно, чтобы вода быстро замерзала. В марте 2023 года, к примеру, за три дня в травмпункты Нижнего Тагила обратились 381 человек. Какие травмы можно получить и как обезопасить себя, в беседе с журналистом TagilCity.ru рассказала врач ДГБ Нижнего Тагила.