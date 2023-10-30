Гололед открыл охоту: в Нижнем Тагиле десятки людей уже обратились в травму

26 человек обратились в травмпункты города с начала октября 2023 года. В горбольнице №1 с травмами, связанными с падениями по причине гололеда, за октябрь 2023 года уже обратились 19 человек. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период в 2022 году.