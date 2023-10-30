tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Десятки жителей Нижнего Тагила обратились в травмпункты из-за гололеда

Гололед открыл охоту: в Нижнем Тагиле десятки людей уже обратились в травму

30 октября 2023, 12:19
Фото: Midjourney

Десятки жителей Нижнего Тагила обратились в травмпункты из-за гололеда

На минувшей неделе в Нижнем Тагиле лидером по обращениям граждан с травмами стал Дзержинский район. В межсезонье, до и после зимы, уровень травматизма среди населения растет из-за перепадов температуры.

26 человек обратились в травмпункты города с начала октября 2023 года. В горбольнице №1 с травмами, связанными с падениями по причине гололеда, за октябрь 2023 года уже обратились 19 человек. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период в 2022 году.

Случаи обращений в связи с падениями участились как в стационар, так и в травматологический пункт. За октябрь в связи с падениями в гололёд в травмпункт обратилось 19 человек, — рассказывает TagilCity.ru Оксана Медведева, помощник руководителя ГБ № 1.

В городской больнице №4 ситуация немного благоприятней. К слову, в 2021 году, в начале ноября, в травмпункт больницы обратились уже 168 человек.

Статистика зарегистрированных травм в травматологическом пункте с 12.10.2023 по
16.10.2023 — 3 пациента, с 23.10.2023 по настоящее время — 4 пациента, детей нет. Наиболее часто встречающиеся травмы: перелом лучевой кости, растяжение связок, — рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе ГБ № 4.

В пресс-службе Демидовской больницы редакции TagilCity.ru ответили, что в октябре 2023 года обращение граждан с травмами из-за гололеда не учащались, но и количество зарегистрированных не назвали.

Конец осени и начало весны — самое время для гололеда: снег выпадает и быстро тает из-за перепадов температур. При этом достаточно прохладно, чтобы вода быстро замерзала. В марте 2023 года, к примеру, за три дня в травмпункты Нижнего Тагила обратились 381 человек. Какие травмы можно получить и как обезопасить себя, в беседе с журналистом TagilCity.ru рассказала врач ДГБ Нижнего Тагила.

Осторожно, гололед! О травмах и их профилактике рассказал врач ДГБ Нижнего Тагила
Узнать подробнее
Читайте также:
УК не смотрят прогноз погоды? Тагильчане массово жалуются на гололед во дворахВ профсоюзе медиков объяснили нехватку травматологов в Свердловской области
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Травмпункт#Здоровье#Гололед#Демидовская больница#Зима#Жалобы#Травмы#ГБ №4#Обращения#Травматолог#ГБ №1#Артем Карнаухов
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: воздух с сероводородом и успехи юных экологов
Сегодня, 06:57
Вспышка менингита. 83 ребенка в Нижнем Тагиле заразились опасной болезнью
Сегодня, 07:59
Прокуратура напомнила властям Екатеринбурга об ответственности за плохую уборку снега
Сегодня, 07:40
Бунт против евреев: что происходит в Махачкале из-за фейка о беженцах из Израиля?
Вчера, 18:11
«Быть чемпионами России — круто»: инвалиды из Тагила выиграли в футболе на колясках
Сегодня, 09:42