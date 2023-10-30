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Три кафе в Екатеринбурге закрыли из-за антисанитарии

Грязные стены и кожные заболевания у работников. Три кафе закрыли в Екатеринбурге

30 октября 2023, 11:59
Фото: Пресс-служба УФССП Свердловской области.

Три кафе в Екатеринбурге закрыли из-за антисанитарии

В Железнодорожном районе Екатеринбурга на 60 дней приостановлена деятельность трех точек общественного питания после проверки Роспотребнадзора.

Как выяснилось, все три кафе на улице Минометчиков, 24 принадлежат одному индивидуальному предпринимателю. По иску прокуратуры, они признаны небезопасными для посетителей.

Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверки выявили, что в торговых точках загрязнены полы и потолки, нарушаются правила хранения продуктов, приготовления блюд и напитков. Кроме того, осмотр работников заведений показал наличие у них кожных и инфекционных заболеваний.

На данный момент, входные группы всех трех кафе опечатаны. Служба судебных приставов приостановила их деятельность на 60 суток, сообщили в ведомстве.

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#Происшествия#Проверка#Кафе#Роспотребнадзор#Антисанитария#Приставы#Посетители#Екатеринбург#Евгения Сафина
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