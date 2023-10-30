Грязные стены и кожные заболевания у работников. Три кафе закрыли в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Как выяснилось, все три кафе на улице Минометчиков, 24 принадлежат одному индивидуальному предпринимателю. По иску прокуратуры, они признаны небезопасными для посетителей.
Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверки выявили, что в торговых точках загрязнены полы и потолки, нарушаются правила хранения продуктов, приготовления блюд и напитков. Кроме того, осмотр работников заведений показал наличие у них кожных и инфекционных заболеваний.
На данный момент, входные группы всех трех кафе опечатаны. Служба судебных приставов приостановила их деятельность на 60 суток, сообщили в ведомстве.