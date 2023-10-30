Грязные стены и кожные заболевания у работников. Три кафе закрыли в Екатеринбурге

Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверки выявили, что в торговых точках загрязнены полы и потолки, нарушаются правила хранения продуктов, приготовления блюд и напитков. Кроме того, осмотр работников заведений показал наличие у них кожных и инфекционных заболеваний.