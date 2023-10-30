Итоги недели в Нижнем Тагиле: воздух с сероводородом и успехи юных экологов

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Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 07:06
На прошлой неделе газоанализатор TagilCity.ru поймал превышение сероводорода во время замеров воздуха возле ж/д вокзала. 24 октября показатель вещества составил 0,01 мг/м3, что превышает его норму в 1,25 раза. Посты государственного мониторинга УГМС в период с 23 по 26 октября превышений выбросов не фиксировали. За остальные дни данные на сайте ведомства пока не опубликованы.
С наступлением холодов автомобилисты начали менять покрышки на машинах с летнего варианта на зимний. В связи с этим Министерство ЖКХ Свердловской области напомнило, как правильно утилизировать ненужную резину, так как при нахождении на почве или сжигании она выделяет вредные вещества. Старые покрышки в Нижнем Тагиле можно оставить и в шиномонтажной мастерской. Обычно владельцы этих точек заключают договор с центром утилизации.
Школьники Североуральска в рамках просветительского проекта взяли пробы почвы и мха в лесу и возле несанкционированной свалки. Образцы будут изучены в лаборатории станции юных натуралистов Нижнего Тагила. А после по их результатам сделаны выводы о состоянии окружающей среды на Урале.
А тагильские школьники стали победителями в составе сборной команды Свердловской области в первом всероссийском экологическом форуме. Школьники исследовали виды растений, с помощью которых озеленяют города и поселки, изучали различные доступные формы и методики озеленения. По итогам наблюдений они создали проект, который успешно защитили на конкурсе в Челябинске.