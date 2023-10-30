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Итоги недели в Нижнем Тагиле: воздух с сероводородом и успехи юных экологов

Итоги недели в Нижнем Тагиле: воздух с сероводородом и успехи юных экологов

30 октября 2023, 06:57
Фото: tagilcity.ru
Газоанализатор редакции обнаружил на прошлой неделе превышение сероводорода в Нижнем Тагиле, а школьники-экологи привезли победу с конкурса в Челябинске. Главные экологические события в Нижнем Тагиле с 23 по 29 октября.

На прошлой неделе газоанализатор TagilCity.ru поймал превышение сероводорода во время замеров воздуха возле ж/д вокзала. 24 октября показатель вещества составил 0,01 мг/м3, что превышает его норму в 1,25 раза. Посты государственного мониторинга УГМС в период с 23 по 26 октября превышений выбросов не фиксировали. За остальные дни данные на сайте ведомства пока не опубликованы.

Облако выбросов и неприятный запах. Сероводород превысил норму в воздухе Тагила
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С наступлением холодов автомобилисты начали менять покрышки на машинах с летнего варианта на зимний. В связи с этим Министерство ЖКХ Свердловской области напомнило, как правильно утилизировать ненужную резину, так как при нахождении на почве или сжигании она выделяет вредные вещества. Старые покрышки в Нижнем Тагиле можно оставить и в шиномонтажной мастерской. Обычно владельцы этих точек заключают договор с центром утилизации.

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Школьники Североуральска в рамках просветительского проекта взяли пробы почвы и мха в лесу и возле несанкционированной свалки. Образцы будут изучены в лаборатории станции юных натуралистов Нижнего Тагила. А после по их результатам сделаны выводы о состоянии окружающей среды на Урале.

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А тагильские школьники стали победителями в составе сборной команды Свердловской области в первом всероссийском экологическом форуме. Школьники исследовали виды растений, с помощью которых озеленяют города и поселки, изучали различные доступные формы и методики озеленения. По итогам наблюдений они создали проект, который успешно защитили на конкурсе в Челябинске.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Конкурс#Школьники#Анна Григорьева#Утилизация#Сероводород#Газоанализатор#Итоги недели
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