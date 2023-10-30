Итоги недели в Нижнем Тагиле: воздух с сероводородом и успехи юных экологов

С наступлением холодов автомобилисты начали менять покрышки на машинах с летнего варианта на зимний. В связи с этим Министерство ЖКХ Свердловской области напомнило, как правильно утилизировать ненужную резину, так как при нахождении на почве или сжигании она выделяет вредные вещества. Старые покрышки в Нижнем Тагиле можно оставить и в шиномонтажной мастерской. Обычно владельцы этих точек заключают договор с центром утилизации.