На форуме в Новосибирске рассказали о росте числа госпабликов с 13 тысяч до 173 тысяч

В Новосибирской области функционируют 3 518 госпабликов, на которых суммарно подписано 1,9 миллиона пользователей. Как отметила руководитель центра управления регионом Ольга Соболева, очень важно обучать и поддерживать администраторов госпабликов. С начала года ЦУР подготовил к ведению публичных страниц, созданию контента и коммуникации с пользователями 800 человек.