На форуме в Новосибирске рассказали о росте числа госпабликов с 13 тысяч до 173 тысяч

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Напомним, что с 1 декабря 2022 года все органы власти и госучреждения должны вести страницу в ответственных соцсетях.
Как рассказал заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов, в течение года количество госпабликов выросло с 13 тысяч до 173 тысяч. Таким образом, была сформирована уникальная система цифровых представительств органов власти и госучреждений, госпаблики стали мощным информационным каналом, передает atas.info.
За реализацию закона о госпабликах на уровне регионов отвечает «Диалог», головная организация центров управления регионами. Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев рассказал, что общее количество подписчиков онлайн-представительств в соцсетях госучреждений составило 115 миллионов, из которых 46 миллионов — это уникальные пользователи.
Андрей Цепелев отметил, что госпаблики делятся по территориальному признаку (от федерального уровня до сельской местности) и при этом они разделены по тематике (образование, медицина, спорт, культура и т. д.).
«Это самая масштабная и при этом самая точная система информирования граждан о сервисах учреждений и в целом о работе власти. Для АНО „Диалог Регионы“ и ЦУР это большая ответственность — развивать госпаблики в регионах», — сказал Андрей Цепелев.
Со своей стороны, вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов рассказал, что «ВКонтакте» посещают более 85 миллионов россиян в месяц, из которых более половины так или иначе интересуются работой госучреждений.
В Новосибирской области функционируют 3 518 госпабликов, на которых суммарно подписано 1,9 миллиона пользователей. Как отметила руководитель центра управления регионом Ольга Соболева, очень важно обучать и поддерживать администраторов госпабликов. С начала года ЦУР подготовил к ведению публичных страниц, созданию контента и коммуникации с пользователями 800 человек.