tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Родственница опровергла игровую зависимость у умершего майора из Екатеринбурга

«Не матерился и не сплетничал»: родные рассказали об умершем на Урале полицейском

30 октября 2023, 11:10
Фото: Midjourney

Родственница опровергла игровую зависимость у умершего майора из Екатеринбурга

Родственница майора полиции Рудольфа Габтрахманова утверждает, что у него никогда не было игровой зависимости.

Ранее информация о возможной игровой зависимости у него появилась на почве данных об имевшихся у него крупных долгах, пишет Ура.ру.

Рудольф никогда не матерился и не сплетничал. Он точно не был игроманом, как о нем сейчас пишут СМИ, — рассказала родственница полицейского.

Также она добавила, что его семья не верит в версию с самоубийством, так как на его теле были обнаружены три пулевых ранения.

Габтрахманов родился в Ачитском районе. У него остались жена, дочка и сын.

Напомним, что полицейский 28 октября выезжал в квартиру на Новгородцевой, где были найдены трупы пенсионеров, которых, как известно предварительно, убили. После этого он поехал к своему тестю, чтобы забрать детей. Но до квартиры он не добрался — его тело нашли с пулевыми ранениями на 23 этаже дома.

У силовиков есть две версии случившегося — что мужчина украл у стариков деньги, чтобы отдать долг казино, а после этого он совершил суицид. По другой версии, он все же ограбил стариков, но при этом его убили.

Знакомые рассказали о полицейском, труп которого был найден Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Не спасшим темнокожего студента из Екатеринбурга полицейским грозит до 10 лет колонииЭкс-полицейский в Нижнем Тагиле взял у задержанного 150 тысяч рублей
#Убийство#Криминал#Ограбление#Семья#Долги#СМИ#Самоубийство#Жена#Силовики#Казино#Сын#Екатеринбург#Дочка#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: воздух с сероводородом и успехи юных экологов
Сегодня, 06:57
Вспышка менингита. 83 ребенка в Нижнем Тагиле заразились опасной болезнью
Сегодня, 07:59
Прокуратура напомнила властям Екатеринбурга об ответственности за плохую уборку снега
Сегодня, 07:40
Бунт против евреев: что происходит в Махачкале из-за фейка о беженцах из Израиля?
Вчера, 18:11
«Быть чемпионами России — круто»: инвалиды из Тагила выиграли в футболе на колясках
Сегодня, 09:42
Пожар разгорелся на хлебозаводе в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:07