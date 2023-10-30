«Не матерился и не сплетничал»: родные рассказали об умершем на Урале полицейском

Напомним, что полицейский 28 октября выезжал в квартиру на Новгородцевой, где были найдены трупы пенсионеров, которых, как известно предварительно, убили. После этого он поехал к своему тестю, чтобы забрать детей. Но до квартиры он не добрался — его тело нашли с пулевыми ранениями на 23 этаже дома.