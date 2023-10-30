«Не матерился и не сплетничал»: родные рассказали об умершем на Урале полицейском

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Ранее информация о возможной игровой зависимости у него появилась на почве данных об имевшихся у него крупных долгах, пишет Ура.ру.
Рудольф никогда не матерился и не сплетничал. Он точно не был игроманом, как о нем сейчас пишут СМИ, — рассказала родственница полицейского.
Также она добавила, что его семья не верит в версию с самоубийством, так как на его теле были обнаружены три пулевых ранения.
Габтрахманов родился в Ачитском районе. У него остались жена, дочка и сын.
Напомним, что полицейский 28 октября выезжал в квартиру на Новгородцевой, где были найдены трупы пенсионеров, которых, как известно предварительно, убили. После этого он поехал к своему тестю, чтобы забрать детей. Но до квартиры он не добрался — его тело нашли с пулевыми ранениями на 23 этаже дома.
У силовиков есть две версии случившегося — что мужчина украл у стариков деньги, чтобы отдать долг казино, а после этого он совершил суицид. По другой версии, он все же ограбил стариков, но при этом его убили.