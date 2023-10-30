Новые дорожки заасфальтировали во дворе Нижнего Тагила после жалобы мэру Пинаеву

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
По словам женщины, ее дочери трудно добираться до остановки общественного транспорта, потому что тротуар разрушен. При этом она в курсе, что вопросы ремонта и содержания придомовой территории находятся в ведении управляющей компании.
В рамках текущего ремонта на эти работы пока не хватает средств. Сборы с двухэтажного дома небольшие, а выходить дочери из дома как-то нужно, — объяснила тагильчанка.
Владислав Пинаев пообещал оказать посильную помощь. Глава Ленинского района Геннадий Мальцев выехал на место, чтобы оценить примерный объем ремонтных работ, сообщили на странице Свердловской области в соцсетях.
В результате просьбы жительницы города, 23 октября во дворе было сделано основание для тротуаров, а 26 октября его приехали асфальтировать работники МУП «Тагилдорстрой».
Мы были немного удивлены, когда двор начали хоть как-то благоустраивать. Оказалось, что инициативная соседка попросила помощи у мэра. Работники пригнали технику, сделали все достаточно быстро. Часа за три управились. Пусть дорожки получились не совсем и ровные, но теперь все жители дома смогут выходить на улицу в чистой обуви. Раньше, чтобы добраться до Красноармейской, приходилось месить грязь, особенно в дождь или снег. Спасибо большое, — поделилась с редакцией TagilCity.ru местная жительница Светлана.