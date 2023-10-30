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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

В Нижнем Тагиле сделали дорожки во дворе для девушки-инвалида

Новые дорожки заасфальтировали во дворе Нижнего Тагила после жалобы мэру Пинаеву

30 октября 2023, 13:04
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле сделали дорожки во дворе для девушки-инвалида

На личный прием к мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву пришла жительница Выи. Она пожаловалась, что из-за неблагоустроенного двора ее дочери, инвалиду второй группы, сложно передвигаться. После этого работники МУП «Тагилдорстрой» оборудовали у дома новые заасфальтированные дорожки.

По словам женщины, ее дочери трудно добираться до остановки общественного транспорта, потому что тротуар разрушен. При этом она в курсе, что вопросы ремонта и содержания придомовой территории находятся в ведении управляющей компании.

В рамках текущего ремонта на эти работы пока не хватает средств. Сборы с двухэтажного дома небольшие, а выходить дочери из дома как-то нужно, — объяснила тагильчанка.

Владислав Пинаев пообещал оказать посильную помощь. Глава Ленинского района Геннадий Мальцев выехал на место, чтобы оценить примерный объем ремонтных работ, сообщили на странице Свердловской области в соцсетях.

В результате просьбы жительницы города, 23 октября во дворе было сделано основание для тротуаров, а 26 октября его приехали асфальтировать работники МУП «Тагилдорстрой».

Новые дорожки во дворе дома на улице КрасноармескаяНовые дорожки во дворе дома на улице Красноармеская
Новые дорожки во дворе дома на улице КрасноармескаяНовые дорожки во дворе дома на улице Красноармеская
Новые дорожки во дворе дома на улице КрасноармескаяНовые дорожки во дворе дома на улице Красноармеская
Новые дорожки во дворе дома на улице КрасноармескаяНовые дорожки во дворе дома на улице Красноармеская
Новые дорожки во дворе дома на улице Красноармеская
Фото: tagilcity.ru
Мы были немного удивлены, когда двор начали хоть как-то благоустраивать. Оказалось, что инициативная соседка попросила помощи у мэра. Работники пригнали технику, сделали все достаточно быстро. Часа за три управились. Пусть дорожки получились не совсем и ровные, но теперь все жители дома смогут выходить на улицу в чистой обуви. Раньше, чтобы добраться до Красноармейской, приходилось месить грязь, особенно в дождь или снег. Спасибо большое, — поделилась с редакцией TagilCity.ru местная жительница Светлана.
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