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Под Екатеринбургом отменяют междугородние рейсы

Под Екатеринбургом отменяют рейсы Первоуральск — Ревда. На трассе огромная пробка

30 октября 2023, 04:35
Фото: Midjourney

Под Екатеринбургом отменяют междугородние рейсы

Под Екатеринбургом отменили междугородние автобусные рейсы от Первоуральска до Ревды из-за большой пробки, которая образовалась на трассе. Инцидент произошел утром 30 октября 2023 года.

В связи с пробкой транспортное движение на дороге движется медленно. Так, автобус, выехавший в шесть часов утра, еще не доехал до конечной остановки. Другой рейс, который должен был отправиться в 7:30, был отменен.

На автостанции рассказали, что сейчас выпускать автобусы в рейс не имеет смысла, так как пассажирам придется несколько часов стоять в пробке, скопившейся из-за плохих погодных условий.

Напомним, 27 октября 2023 года в Нижнем Тагиле на Северном шоссе возникла большая пробка из-за случившегося ДТП, в котором погиб водитель.

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