Под Екатеринбургом отменяют рейсы Первоуральск — Ревда. На трассе огромная пробка

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
В связи с пробкой транспортное движение на дороге движется медленно. Так, автобус, выехавший в шесть часов утра, еще не доехал до конечной остановки. Другой рейс, который должен был отправиться в 7:30, был отменен.
На автостанции рассказали, что сейчас выпускать автобусы в рейс не имеет смысла, так как пассажирам придется несколько часов стоять в пробке, скопившейся из-за плохих погодных условий.
Напомним, 27 октября 2023 года в Нижнем Тагиле на Северном шоссе возникла большая пробка из-за случившегося ДТП, в котором погиб водитель.