После беспорядков в аэропорту в Махачкале возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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СК по республике Дагестан возбудило уголовное дело по ст. 212 УК РВ (массовые беспорядки), сообщает «РИА Дагестан».
Напомним, что протестующие ворвались в аэропорт из-за прибытия туда регулярного рейса из Израиля. Прилетело воздушное судно WZ 4728 авиакомпании Red Wings.
Собравшиеся проверяли паспорта у пассажиров, они искали людей с паспортами Израиля. Они даже вышли на взлетно-посадочную полосу. К месту ЧП приезжал спецназ.
В управлении МВД отметили, что всех, устроивших беспорядок, привлекут по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка).
Ранее сообщалось, что в Дагестане и Карачаево-Черкесской республики агрессивные местные жители пытаются найти беженцев из Израиля.