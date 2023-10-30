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Возбуждено уголовное дело после событий в Махачкале

После беспорядков в аэропорту в Махачкале возбуждено уголовное дело

30 октября 2023, 06:58
Фото: 1MI

Возбуждено уголовное дело после событий в Махачкале

Толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы вечером 29 октября из-за прилета рейса из Израиля. В результате местные власти закрыли аэропорт и перенаправили рейсы.

СК по республике Дагестан возбудило уголовное дело по ст. 212 УК РВ (массовые беспорядки), сообщает «РИА Дагестан».

Напомним, что протестующие ворвались в аэропорт из-за прибытия туда регулярного рейса из Израиля. Прилетело воздушное судно WZ 4728 авиакомпании Red Wings.

Собравшиеся проверяли паспорта у пассажиров, они искали людей с паспортами Израиля. Они даже вышли на взлетно-посадочную полосу. К месту ЧП приезжал спецназ.

В управлении МВД отметили, что всех, устроивших беспорядок, привлекут по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка).

Ранее сообщалось, что в Дагестане и Карачаево-Черкесской республики агрессивные местные жители пытаются найти беженцев из Израиля.

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#Происшествия#Следственный комитет#Уголовное дело#Протест#Криминал#МВД#Паспорт#Дагестан#Аэропорт#Спецназ#Израиль#Рейс#Власти#Беспорядки#Дарья Сорокина#Махачкала
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