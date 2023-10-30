Последствия снегопада в Нижнем Тагиле. Коммунальщики чистят улицы от снега

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Сотрудники дорожных службы устраняли последствия снегопада с 29 октября и ночью 30 октября в усиленном режиме. В работе использована вся спецтехника, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Чистка дорог производится на улицах Красногвардейской, Фестивальной, Ленина, Серова, Индустриальной, Пархоменко, Уральской. Также от снега убирают Октябрьский и Уральский проспекты, улицу Дружинина и Черноисточинское шоссе.
Напомним, 30 октября 2023 года под Екатеринбургом из-за снегопада образовалась огромная пробка, из-за чего в Первоуральске пришлось отменить автобусные рейсы в Ревду.