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В Нижнем Тагиле коммунальные службы проводят уборку снега

Последствия снегопада в Нижнем Тагиле. Коммунальщики чистят улицы от снега

30 октября 2023, 06:24
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле коммунальные службы проводят уборку снега

В Нижнем Тагиле организация «Тагилдорстрой» начала убирать снег на дорогах города. К работе приступила утренняя смена 30 октября 2023 года.

Сотрудники дорожных службы устраняли последствия снегопада с 29 октября и ночью 30 октября в усиленном режиме. В работе использована вся спецтехника, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Фото: tagilcity.ru

Чистка дорог производится на улицах Красногвардейской, Фестивальной, Ленина, Серова, Индустриальной, Пархоменко, Уральской. Также от снега убирают Октябрьский и Уральский проспекты, улицу Дружинина и Черноисточинское шоссе.

Видео: Владислав Пинаев

Напомним, 30 октября 2023 года под Екатеринбургом из-за снегопада образовалась огромная пробка, из-за чего в Первоуральске пришлось отменить автобусные рейсы в Ревду.

Под Екатеринбургом отменяют рейсы Первоуральск — Ревда. На трассе огромная пробка
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