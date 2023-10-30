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Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

На хлебозаводе в Нижнем Тагиле вспыхнул пожар

Пожар разгорелся на хлебозаводе в Нижнем Тагиле

30 октября 2023, 09:07
Фото: Отдел надзорной деятельности

На хлебозаводе в Нижнем Тагиле вспыхнул пожар

В Нижнем Тагиле на хлебозаводе произошел пожар. Это случилось 29 октября в 19:29.

Как рассказали в отделе надзорной деятельности, речь идет о хлебозаводе на улице Свердлова. Здесь воспламенились жировые отложения и обшивка вентиляции в здании цеха.

Фото: Отдел надзорной деятельности

Пожар тушили семь спецавтомобилей и 22 человека личного состава дежурных караулов МЧС. До приезда спасателей 30 человек сумели самостоятельно эвакуироваться.

В 19:39 пожар потушили. Всего огнеборцам потребовалось шесть минут. Причина воспламенения устанавливается.

Ранее в ночь с 27 на 28 октября в Нижнем Тагиле сгорела комната в общежитии на улице Тагильская.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Спасатели#Хлебозавод#МЧС#Дарья Сорокина
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