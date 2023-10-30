Пожар разгорелся на хлебозаводе в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Как рассказали в отделе надзорной деятельности, речь идет о хлебозаводе на улице Свердлова. Здесь воспламенились жировые отложения и обшивка вентиляции в здании цеха.
Пожар тушили семь спецавтомобилей и 22 человека личного состава дежурных караулов МЧС. До приезда спасателей 30 человек сумели самостоятельно эвакуироваться.
В 19:39 пожар потушили. Всего огнеборцам потребовалось шесть минут. Причина воспламенения устанавливается.
Ранее в ночь с 27 на 28 октября в Нижнем Тагиле сгорела комната в общежитии на улице Тагильская.