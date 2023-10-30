tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

Прокуратура проверит качество уборки снега в Екатеринбурге

Прокуратура напомнила властям Екатеринбурга об ответственности за плохую уборку снега

30 октября 2023, 07:40
Фото: tagilcity.ru

Прокуратура проверит качество уборки снега в Екатеринбурге

Прокуратура Екатеринбурга объявила предостережение главам районов и начальникам дорожно-эксплуатационных участков в связи с обстановкой на дорогах.

По закону содержание дорог местного значения, которое также предполагает расчистку дорог от снега, борьбу с зимней скользкостью, уборку снежных покровов с обочин, очистку элементов обустройства, автобусных остановок, тротуаров, пешеходных дорожек, возложено на администрацию Екатеринбурга.

Фото: tagilcity.ru

Прокуратура заинтересовалась этим вопросом. Был организован комплекс проверочных мероприятий, которые будут проводиться регулярно. В результате администрации Екатеринбурга дадут оценку, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что главам восьми районов Екатеринбурга, а также семи руководителям районных участков объявлены предостережения.

Ранее сообщалось, что 61 авария произошла в Свердловской области не фоне снегопадов.

Последствия снегопада в Нижнем Тагиле. Коммунальщики чистят улицы от снега
Узнать подробнее
Читайте также:
Снег и ветер ожидаются в Нижнем Тагиле на рабочей неделеАвтоинспекторы в Свердловской области обвинили власти региона в плохих дорогах
#Общество#Снег#Уборка#Дороги#Екатеринбург#Проверки#Дарья Сорокина#Состояние дорог
Подпишитесь
Бунт против евреев: что происходит в Махачкале из-за фейка о беженцах из Израиля?
Вчера, 18:11
Снег и ветер ожидаются в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
Вчера, 09:28
Жертва требует реальный срок: виновник пьяного ДТП в Нижнем Тагиле все еще на свободе
25 октября, 16:08
Житель Нижнего Тагила выплатил более миллиона алиментов после «подсказки» приставов
Вчера, 11:33
Педагог кинологической группы «Ангельские псы» из Нижнего Тагила победила в конкурсе
28 октября, 06:49
Цены растут, водителей мало: что происходит с такси в Нижнем Тагиле
26 октября, 14:04