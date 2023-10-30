Прокуратура напомнила властям Екатеринбурга об ответственности за плохую уборку снега

По закону содержание дорог местного значения, которое также предполагает расчистку дорог от снега, борьбу с зимней скользкостью, уборку снежных покровов с обочин, очистку элементов обустройства, автобусных остановок, тротуаров, пешеходных дорожек, возложено на администрацию Екатеринбурга.