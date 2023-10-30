Прокуратура напомнила властям Екатеринбурга об ответственности за плохую уборку снега

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
По закону содержание дорог местного значения, которое также предполагает расчистку дорог от снега, борьбу с зимней скользкостью, уборку снежных покровов с обочин, очистку элементов обустройства, автобусных остановок, тротуаров, пешеходных дорожек, возложено на администрацию Екатеринбурга.
Прокуратура заинтересовалась этим вопросом. Был организован комплекс проверочных мероприятий, которые будут проводиться регулярно. В результате администрации Екатеринбурга дадут оценку, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Отмечается, что главам восьми районов Екатеринбурга, а также семи руководителям районных участков объявлены предостережения.
Ранее сообщалось, что 61 авария произошла в Свердловской области не фоне снегопадов.