РЭО: В объекты ТКО под Ярославлем вложат 440 млн рублей

В 2024 году комплекс мощностью 60 тысяч тонн построят возле полигона ТКО у села Аксеново в Рыбинском районе. Другой объект появится близ деревни Дертники Ростовского района. Известно, что его мощность составит 39,9 тысячи тонн в год, а ввод комплекса в эксплуатацию состоится в 2025 году.