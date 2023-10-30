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РЭО: В объекты ТКО под Ярославлем вложат 440 млн рублей

РЭО: В объекты ТКО под Ярославлем вложат 440 млн рублей

30 октября 2023, 15:07
Фото: piqsels.com
В Ярославской области полным ходом идет подготовка к возведению двух комплексов по сортировке отходов общей мощностью 100 тысяч тонн.

О перспективах строительства инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе в ходе встречи беседовали генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Об этом пишет gorod55.

На сегодня известно, что РЭО предстоит обеспечить льготное финансирование строительства с использованием средств от размещения облигаций, что составляет до 90% от стоимости проекта, или 440 миллионов рублей.

«Ярославская область активно занимается развитием инфраструктуры ТКО в рамках реформы отрасли по обращению с отходами», — заявил Денис Буцаев. Он также указал, что регион получит сразу два объекта обработки ТКО совокупной мощностью 100 тысяч тонн. По словам Буцаева, правительство области и инвестор АО «Чистый город» уже подписали соответствующий документ. Инвестор начал подготовку проектно-сметной документации на строительство объектов.

В 2024 году комплекс мощностью 60 тысяч тонн построят возле полигона ТКО у села Аксеново в Рыбинском районе. Другой объект появится близ деревни Дертники Ростовского района. Известно, что его мощность составит 39,9 тысячи тонн в год, а ввод комплекса в эксплуатацию состоится в 2025 году.

Замгендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев сообщил, что стоимость проектов составляет 489 миллионов рублей.

Напомним: в прошлом году правительство Ярославской области отчиталось о модернизации мусоросортировочной станции АО «Чистый город». Работы осуществлялись в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Также в настоящее время началась актуализация территориальной схемы обращения с отходами.

Ожидается, что создание инфраструктуры в регионах обеспечит улучшение экологической обстановки и формирование экономики замкнутого цикла в стране.

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