РЭО: В объекты ТКО под Ярославлем вложат 440 млн рублей

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
О перспективах строительства инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе в ходе встречи беседовали генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Об этом пишет gorod55.
На сегодня известно, что РЭО предстоит обеспечить льготное финансирование строительства с использованием средств от размещения облигаций, что составляет до 90% от стоимости проекта, или 440 миллионов рублей.
«Ярославская область активно занимается развитием инфраструктуры ТКО в рамках реформы отрасли по обращению с отходами», — заявил Денис Буцаев. Он также указал, что регион получит сразу два объекта обработки ТКО совокупной мощностью 100 тысяч тонн. По словам Буцаева, правительство области и инвестор АО «Чистый город» уже подписали соответствующий документ. Инвестор начал подготовку проектно-сметной документации на строительство объектов.
В 2024 году комплекс мощностью 60 тысяч тонн построят возле полигона ТКО у села Аксеново в Рыбинском районе. Другой объект появится близ деревни Дертники Ростовского района. Известно, что его мощность составит 39,9 тысячи тонн в год, а ввод комплекса в эксплуатацию состоится в 2025 году.
Замгендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев сообщил, что стоимость проектов составляет 489 миллионов рублей.
Напомним: в прошлом году правительство Ярославской области отчиталось о модернизации мусоросортировочной станции АО «Чистый город». Работы осуществлялись в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Также в настоящее время началась актуализация территориальной схемы обращения с отходами.
Ожидается, что создание инфраструктуры в регионах обеспечит улучшение экологической обстановки и формирование экономики замкнутого цикла в стране.